İzmir Mali Müşavirler Odası’nda koalisyon dönemi

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO), Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan genel kurulda yeni dönem yönetim kurulunu seçti. İki gün süren genel kurulda 12 grup arasında yapılan yarış sonunda tek başına seçilen grup olmadı. Oda kurulacak koalisyonla yönetilecek.

egedesonsoz'un haberine göre; Yapılan oy sayımının ardından, Çağdaş Grup'tan mevcut Başkan Mehmet Kuzu ile birlikte Namık Peker ve Mustafa Yılmaz, sandıktan çıkmayı başardı. Değişim Grubu'ndan Ali Yenidoğan ve Murat Erim seçildi. Pozitif Grup'tan Aslı Tengin, Çağdaş Demokrat Grubu'ndan Seda Şahin, Çağdaş Dernek'ten Müfit Yıldırım, Öncü Grup'tan da Ertuğrul Davudoğlu yönetime girdi.

Seçim Kurulu'nun, yapılacak olası itirazları değerlendirdikten sonra çarşamba günü kesin kararı açıklaması bekleniyor. Seçim Kurulu'nun açıklamasının ardından perşembe günü yapılacak toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim birimlerine isimler seçilecek.