İzmir Tabip Odası’nda Prof. Dr. Gül Ergör dönemi

İzmir Tabip Odası’nın (İTO) 2026- 2028 dönemi yönetim kurulu başkanlığı görevine Prof. Dr. Gül Ergör getirildi. İTO Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Prof. Dr. Gül Ergör liderliğindeki İzmir Çağdaş Hekim Grubu 1245 hekimin oyunu alarak en yüksek oya ulaştı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından ilk yönetim kurulu toplantısında, 2026-2028 döneminin görev dağılımı belirlendi. Yönetim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Gül Ergör seçilirken, genel sekreter Uzm. Dr. İnan Mutlu, veznedar üye Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, muhasip üye ise Doç. Dr. Melekper Elcil Kaya Biçer oldu. Eski İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın yanı sıra Prof. Dr. Ahmet Ömer Özütemiz ve Dr. Nuri Seha Yüksel de yeni yönetim kurulunda üye olarak yer aldı.

‘DAYANIŞMAYI ARTIRACAĞIZ’

Yeni dönemde başta genç hekimler olmak üzere tüm meslektaşlarını kapsayan bir anlayışla hareket edeceklerine dikkati çeken Başkan Prof. Dr. Ergör, “Üyelerimizin taleplerine daha çok kulak veren ve genç hekimleri odamıza katmayı başlıca hedeflerimiz. Arkadaşlarımızın tabip odasının kendileri için ne kadar değerli olduğunu onlara anlatmak istiyoruz ve tabip odasında aktif olarak rol almalarını ve onların herhangi bir sıkıntıları olduğunda yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Daha önce varolan işlevlerini de eskisi gibi yöneteceğiz. İyi hekimlik yapmak, toplumun sağlığını korumak için olan hassasiyetimizi de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.