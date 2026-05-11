İzmirli Vartolular şenlikte bir araya geldi

İzmir’de yaşayan Vartolular, İzmir Varto Derneği’nin düzenlediği 17. Geleneksel Bahar Şenliği’nde bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik, akşam geç saatlere kadar süren halaylar, halk oyunları gösterileri ve konserlerle büyük bir coşku içinde tamamlandı. Yoğun katılımın olduğu şenliğe, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, VADEF Genel Başkanı Özgür Yetiş Aslan, VADEF önceki dönem Genel Başkanı Nurettin Gömek, İzmir Varto Derneği önceki dönem Başkanı Musa Han, Didim Varto Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Ekinci ile Çerkezköy Varto Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticisi ve aynı zamanda VADEF Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Kırmızıgül Ankara Varto Der Başkanı Ercan Bingöl, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Arslan ve CHP’li yöneticiler katıldı.

JES TEPKİSİ

Şenliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Varto Der Başkanı Ayhan Baytekin, Varto’da yapılması planlanan jeotermal tesis projelerine tepki gösterdi. Baytekin, Varto’nun doğasının, kültürel mirasının ve kutsal alanlarının korunması gerektiğini belirterek, bölgedeki doğa mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Baytekin, “Bu mücadele dedelerimizin alın teri, babalarımızın ayak izleri, analarımızın dualarıdır. Kutsallarımızın işgal edilmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Baytekin’in konuşması sırasında sık sık “Her yer Varto, her yer direniş”, “Siz orada biz burada direnişe devam” ve “Varto’ya selam” sloganları atıldı.

Kurulan sahnede gün boyunca sanatçılar türküler seslendirdi. Katılımcılar, çalınan ezgiler eşliğinde uzun süre halay çekti. Özellikle Varto Halk Oyunları Ekibi’nin sahne performansı büyük ilgi gördü. İzmir’de yaşayan binlerce Vartolunun buluştuğu etkinlikte, kültürel dayanışma ve memleket özlemi ön plana çıktı. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği şenlikte çocuklar ve gençler için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şenlik halaylar ve müzik dinletileriyle sona erdi.