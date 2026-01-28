Kadınlara yönelik mesleki eğitimler genişliyor

Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerini tekstil ve el işinin ötesine taşıyarak güçlenme, istihdam ve sürdürülebilir üretimi bir araya getiren bütüncül bir modele dönüştüren Kolektif Etki Programı Derneği (KEP) Buca'da faaliyetlerine devam ediyor. Sabancı Vakfı 16. Sezon Fark Yaratanı seçilen KEP, kadınların eğitimden istihdama uzanan yolculuğuna yeni alanlar açıyor. Dernek tarafından yürütülen mesleki eğitim programlarının ilk olarak tekstil, moda ve el işi alanlarında başladığını belirten Pervin Aydar Emeklioğlu, zamanla programların kapsamının genişletildiğini söyledi.

Mesleki eğitimlerin yaklaşık 6 ila 10 ay sürdüğünü aktaran Emeklioğlu, kadınların haftanın üç günü dernek binasına geldiklerini belirterek, “Bu günlerin ikisi mesleki eğitimlere ayrılıyor. Dikiş, el işi, moda ya da girişimcilik gibi alanlarda eğitimler veriyoruz. Haftanın bir gününde ise kadın güçlenme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar iletişim, çatışma çözümü ve sosyal güçlenme gibi başlıklardan oluşuyor” dedi.

Programı tamamlayan kadınların farklı istihdam yollarına yöneldiğini ifade eden Emeklioğlu, “Eğitimleri bitiren kadınlar ya kendi işlerini kuruyor, ya sektörde çalışmaya başlıyor ya da derneğimize bağlı olarak kurduğumuz atölyede tam zamanlı ve sigortalı şekilde istihdam ediliyor” diye konuştu.

Derneğin ilk eğitim programının tamamlanmasının ardından, derneğe bağlı bir iktisadi işletme olarak tekstil atölyesi kurduklarını söyleyen Emeklioğlu, bu kararın üç temel nedene dayandığını vurguladı. Emeklioğlu, “Başlangıçta istihdam garantisi veren bazı firmalar sözlerini yerine getiremedi. Bu durum kadınların iş bulmasını zorlaştırdı. Ayrıca tekstil sektörüne girdikçe sektördeki eşitsizlikleri ve çevreye verilen zararı yakından görme fırsatı bulduk. Derneğin sürdürülebilirliği için finansal kaynak yaratma ihtiyacı da bu kararı almamızda etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda CapTex Atölyesinin kurulduğunu aktaran Emeklioğlu, atölyede etik ve çevre dostu üretim yaptıklarını belirterek, “Kendi güneş panellerimiz, yağmur suyu toplama sistemimiz var. Atölyede çalışan kadınların tamamı bu eğitim programlarını tamamlamış kadınlar. Böylece eğitimden istihdama uzanan bir döngü oluşturduk” dedi.

Derneğin bugün Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla, İzmir Valiliği ve yerel yönetimlerle ortak projeler yürüttüğünü söyleyen Emeklioğlu, atölyede üretilen ürünlerin Almanya, Hollanda, Ukrayna ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.

Atölyenin derneğin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağladığını vurgulayan Emeklioğlu, “Kadın burada eğitim alıyor, sonra atölyede çalışmaya başlıyor ve atölyenin geliri yeniden derneği destekliyor. Böyle bütüncül ve kapsayıcı bir yapı kurmaya çalıştık” dedi.

Derneğin tamamen kapsayıcı bir anlayışla çalıştığını da ifade eden Emeklioğlu, “Hiçbir şekilde dil, din, kimlik ya da siyasi ayrım gözetmeden herkes için erişilebilir bir yapı kurmaya özen gösteriyoruz. Atölyemizde sadece dezavantajlı kadınlar değil, özel eğitim geçmişi olan gençler de yer alıyor” diye konuştu.

İZMİR’DEN FARK YARATAN: KEP

Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı 2025 yılında 16. Sezon Fark Yaratanı ödülüne layık görülen programın KEP olduğunu açıkladı. Katılımcıların KEP’i ilk etapta tekstil ya da kadın istihdamı odaklı bir yapı olarak düşünebileceğini ifade eden Safkan, KEP’in yarattığı etkinin bunun çok ötesinde olduğunu söyledi.

Nevgül Bilsel Safkan, vakfın en önemli programlarından biri olan Fark Yaratanlar programın 17’ncisinin 2026 yılında düzenlendiğini söyleyen Safkan, toplumsal sorunları dert edinen, çözümün parçası olan birey ve kurumların bu program kapsamında desteklendiğini ifade etti.