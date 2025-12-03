Kadir Ekinci’nin “Kazların Senfonisi” sergisi İzmir’de açılıyor

Fotoğraf Sanatçısı A. Kadir Ekinci’nin ‘Kazların Senfonisi’ adlı fotoğraf sergisi, 5 Aralık Cuma günü saat 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) açılacak. Sergi, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fotoğraf sergisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Ekinci, doğum yeri Kars’ta kazların yaşamın bir parçası olduğunu ve ticari açıdan değer taşıdığını belirterek, “Memleketim olan Kars’ta, kazların yaşam alanlarını sanatsal ölçekte fotoğraf karelerine taşıdım” dedi. ‘Kazların Senfonisi’ sergisinde Ekinci’nin 40 fotoğrafı yer alacak.

ÖDÜLLERİYLE ÖNE ÇIKAN SANATÇI

Şinasi Barutçu Kupası’nın (2013) sahibi olan fotoğraf sanatçısı A. Kadir Ekinci, FIAP 25. Baskı Bienali’nde, Türkiye’nin, dünya birinciliğini kazandığı ekipte yer aldı. 2002 yılında Sanat Kurumu tarafından ‘Yılın Övgüye Değer Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi olan Ekinci, bugüne kadar çeşitli karma sergilere katıldı. Bir fotoğrafçı olarak her zaman ışığın peşinden gittiğini söyleyen Ekinci’nin, yine Kars’a ait ‘Sessiz Işık’, ‘Uzak Işık’ ve ‘Mal Meydanı’ adlı sergilenmiş çalışmaları da bulunuyor.