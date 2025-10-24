Karabağlar Belediyesi işçilerine promosyon müjdesi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Ziraat Bankası Karabağlar Şube Müdürü Gökhan İskeçeli arasında imzalanan 3 yıllık maaş sözleşmesiyle işçi sayısı göz önünde bulundurulduğunda belediyeler arasında en yüksek promosyon rakamlarından biri elde edildi. İşçilere önemli bir kazanım sağlandı. İmza törenine, Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Serkan Alptekin, Ziraat Bankası Müşteri İlişkileri Yetkilisi Funda Toplu ve KARBEL A.Ş. Şirket Yöneticileri de katıldı.

"İŞÇİLERİMİZİN ALIN TERİNE HER ZAMAN SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Helil Kınay, belediye çalışanlarının emeğine ve alın terine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha önce toplu iş sözleşmesinde yan haklar ve ücretler konusunda yaptığımız örnek çalışmada olduğu gibi, bu promosyon ihalesinde de işçilerimizin en yüksek oranı alması için titizlikle çalıştık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, işçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak emeğe değer veren ve çalışanını koruyan bir anlayışla hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın, emekçilerimizin ve işçilerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.