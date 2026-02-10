Karabağlar’da hiçbir çocuk kendini yalnız hissetmeyecek

Karabağlar Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve ücretsiz ortamlarda gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Oyun Akademilerinin dördüncüsünü Günaltay Mahallesi’nde açtı. Oyunla öğrenme temelli merkez, 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim ve sosyal gelişim desteği sunacak. Günaltay Semt Merkezi alanında düzenlenen açılış törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri, anneler ve çocuklar katıldı.

“YENİ OYUN AKADEMİLERİ DE AÇILACAK”

Başkan Helil Kınay, açılışta yaptığı konuşmada, oyun akademilerinin yalnızca birer oyun alanı değil; çocuklar, kadınlar ve aileler için güvenli, kapsayıcı ve umut veren sosyal yaşam merkezleri olduğunu vurguladı. “En çok çocuklar, en çok kadınlar, en çok hayat, en çok dayanışma” anlayışıyla çalıştıklarını belirten Kınay, Karabağlar’da hiçbir çocuğun, kadının ve ailenin kendini yalnız hissetmeyeceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda yeni oyun akademilerinin de açılacağını müjdeledi. Kısıtlı imkânlara rağmen belediye çalışanlarının özverili emeğiyle bu merkezlerin hayata geçirildiğini dile getiren Kınay, dayanışma ruhunun Karabağlar’dan İzmir’e ve tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni etti.

MUHTAR VE VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Günaltay Mahalle Muhtarı Sakine Özdem, “Bu akademinin çocuklarımızın gelişimine, sosyalleşmesine ve geleceğe umutla bakmalarına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Mahallemiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Velilerden Zeynep Köse ise merkezin çocuklar için güvenli ve umut dolu bir ortam sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

TOPLAM 60 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ HİZMET

3-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak hizmet verecek merkezde toplam 60 çocuk, sabahçı ve öğlenci olmak üzere haftanın 5 günü iki grup halinde eğitim alacak. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı akademide oyunla öğrenme etkinlikleri, sosyal gelişim desteği ve çeşitli aktiviteler tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Açılışta yüz boyama etkinlikleri ile Karabağlar Çağdaş Sirk Sanatlarının gösterileri çocuklardan büyük ilgi görürken, Başkan Kınay da çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları mutlu etti.