Karabağlar’da istihdam ofisi 15 ayda 1418 kişiye iş sağladı

Karabağlar'da yaşayan iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), adeta bir köprü görevi görüyor. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli temin etmeye yönelik çalışan ofis, sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen toplu iş görüşmeleriyle süreci hızlandırıyor. BİO, açıldığı 25 Mayıs 2024’ten bugüne 15 ayda 833 kadın, 585 erkek ve 31 engelli birey olmak üzere toplam 1418 kişinin iş bulmasına aracılık etti.

Göreve geldikten kısa süre sonra Bölgesel İstihdam Ofisini hayata geçiren Başkan Helil Kınay, “Tüm Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan işsizliğe Karabağlar’dan çözüm üretmeye çalışıyoruz. BİO aracılığıyla sektör temsilcileriyle Karabağlar’lı hemşerilerimizi bir araya getirerek onları eğitimleri, yetenekleri ve firmaların talepleri doğrultusunda uygun işlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanımızın iş sahibi olmasını sağladık. Amacımız her mahallede, her haneye dokunmak. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız” diye konuştu.