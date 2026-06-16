Karşıyaka’da 1 ton kapak toplandı, 3 tekerlekli sandalyeye ulaşıldı

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam eden Karşıyaka Belediyesi’nin yeniden hayata geçirdiği ‘Mavi Kapak’ projesi, kısa sürede büyük bir iyilik hareketine dönüştü. Proje kapsamında bugüne kadar bir ton plastik kapak toplandı. Geri dönüşüme kazandırılan bu kapaklar karşılığında iki adet tekerlekli sandalye temin edilerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, bir hayırsever vatandaş da projeye doğrudan bir tekerlekli sandalye bağışında bulunarak dayanışmaya önemli bir katkı sundu. Böylelikle proje aracılığıyla ulaşılan toplam tekerlekli sandalye sayısı üçe yükseldi. Teslim edilen iki sandalyenin ardından, bağışlanan sandalye de kısa süre içinde ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılacak.

100 AYRI NOKTADA TOPLAMA

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje; farklı ilçelerden gelen destekler, öğrenciler ve çeşitli okulların katılımları ile muhtarlıkların özverili çalışmalarıyla büyümeye devam ediyor. Projeye katkı sunmak isteyen vatandaşların topladıkları kapaklar, belediye ekipleri tarafından teslim alınıyor. Ayrıca ilçenin 100 ayrı noktasında bulunan toplama kutuları ile muhtarlıklara bırakılan her türlü plastik kapak ve damacana kapağı da kampanyaya dahil ediliyor.

“PLASTİK KAPAKLAR UMUDA DÖNÜŞÜYOR”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Plastik atıkların doğamızda bıraktığı tahribat, geleceğimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Karşıyaka’da bu atıkları bertaraf etmekle kalmıyor, onları umuda dönüştürüyoruz. Yeniden başlattığımız Mavi Kapak kampanyasına, 7’den 77’ye kadar destek veren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Topladığımız her bir kapak, engelli bir bireyin hayatına özgürlük ve mutluluk olarak geri dönüyor. Herkesi plastik kapakları toplamaya ve bu dayanışma zincirinin bir parçası olmaya davet ediyorum” diye konuştu.