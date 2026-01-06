Karşıyaka'da Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması başlıyor

Kardeş şehirler arasındaki kültürel bağları güçlendirmek ve fotoğraf sanatının evrensel dilini görünür kılmak amacıyla, Karşıyaka Belediyesi tarafından ‘Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek yarışma kapsamında, Karşıyaka’nın Türkiye’den ve dünyadan kardeş şehirlerini temsil eden fotoğrafçılar, üç farklı temada objektiflerini konuşturacak. Doğa dostu ve sürdürülebilir şehir anlayışını yansıtan karelerin yer alacağı “Şehrin Yeşil Nefesi”, kentlere özgü gastronomik değerlerin anlatıldığı “Bir Tabağın Hikayesi” ve 7–12 yaş aralığındaki çocukların bakış açısıyla şehir manzaralarını konu alan “Miniklerin Gözünden Şehir” kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya, 12 yabancı ve 19 ulusal şehirden katılım bekleniyor. Katılımcılar, her bir kategori için bir adet fotoğrafla başvuruda bulunabilecek.

SON BAŞVURU 8 ŞUBAT

Başvuruları bugün (5 Ocak Pazartesi) başlayan yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, eserlerini yalnızca dijital ortamda ve karsiyaka.global@gmail.com adresine 8 Şubat Pazar gününe kadar e-posta yoluyla iletecek. Gönderilecek e-postalarda katılınan kategori konu bölümünde belirtilirken, e-posta içeriğinde katılımcının adı ve soyadı, yaşı ile katıldığı şehir bilgilerine yer verilmesi gerekiyor. Fotoğrafların, yarışma teknik şartnamesinde belirtilen format ve çözünürlük kriterlerine uygun şekilde dosya ekinde gönderilmesi şartı aranıyor. Yarışma teknik şartnamesine Karşıyaka Belediyesi’nin resmi internet sitesi https://www.karsiyaka.bel.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Alanında uzman belediye temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılardan oluşacak jüri tarafından değerlendirilecek eserlerin sonuçları, 20 Şubat 2026 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Yarışmaya katılan eserler, ticari amaç taşımaksızın kültürel ve sanatsal tanıtım faaliyetleri kapsamında dijital ve basılı mecralarda sergilenecek.

“BAĞLARIMIZI SANATLA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması ile kültürleri, yaşam biçimlerini ve ortak değerleri buluşturmayı amaçlıyoruz. Kardeş şehirlerimizle kurduğumuz bağları sanat aracılığıyla daha da güçlendirmek istiyoruz. Doğaya saygıyı, yerel lezzetleri ve çocukların dünyaya bakışını odağına alan bu yarışmanın çok kıymetli eserler ortaya çıkaracağına inanıyorum. Özellikle gençleri ve çocukları sanatla buluşturmayı, kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmayı önemsiyoruz. Bu yarışmanın Karşıyaka’nın kültürel vizyonuna uluslararası ölçekte katkı sağlayacağını düşünüyor; kardeş şehirlerimizdeki tüm fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.