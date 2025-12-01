Karşıyaka’da soğuk sabahlara sıcak dokunuş

Karşıyaka Belediyesi, kış döneminde hafta içi her sabah işe veya okula gitmek için erken saatlerde yola çıkan vatandaşlar için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında; ilçenin yoğun noktalarında sıcak çorba ikramına başlandı. 17 Kasım’dan bu yana Cumhuriyet Mahallesi Behçet Uz Anadolu Lisesi, Karşıyaka Vapur İskelesi ve Karşıyaka İZBAN durağı önünde gerçekleştirilen çorba ikramı, her yaştan vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

KIŞ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Hafta içi her gün 07.30 - 08.30 saatleri arasında yüzlerce kişiye sunulan çorba ikramı; 2 Aralık'ta Kadızade Zühtü Işıl Anıtı, 3 Aralık'ta Bostanlı İskele, 4 Aralık'ta Alaybey İZBAN, 5 Aralık’ta Karşıyaka İZBAN (Çarşı) önünde gerçekleştirilecek. Uygulama Mart ayı sonuna kadar devam ederken, haftalık programlar Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

“PAYLAŞARAK GÜÇLENİYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Dayanışma bizim en güçlü değerimiz. Ve sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde paylaşmak ve birlikte güçlenmek var. Bu doğrultuda başlattığımız yeni uygulamayla halkımıza çorba ikram ederken, sıcak bir dayanışma mesajı da vermek istedik. Yani bu çorbanın içinde sadece emek ve lezzet yok; aynı zamanda Karşıyaka’nın paylaşma ruhu ve komşuluk dayanışması da var. Yolu geçen tüm vatandaşlarımızı ikram noktamıza bekliyor, bu ve daha pek çok hizmetimizle yaşamı güzelleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.