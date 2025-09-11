Kavacık’ta festival zamanı

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen geleneksel Kavacık Köyü Üzüm Festivali, bu yıl 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yöreye özgü, Coğrafi İşaret Belgeli Alphonse Lavallee üzümünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen festival, aynı zamanda yerel üreticileri destekleyerek bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Festival, iki gün boyunca konserler, tiyatro gösterileri, atölye çalışmaları ve spor etkinlikleriyle dolu bir program sunuyor.

HER YAŞA VE ZEVKE HİTAP EDEN ETKİNLİKLER

Festival boyunca satış stantları, sanat sergileri, animasyon ve tiyatro gösterileri ziyaretçileri bekliyor. Kavacık Halı Sahası'nda kurulacak gençlik alanında ise survivor parkuru, ayak tenisi, voleybol, masa tenisi ve macera parkuru gibi adrenalin dolu aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca, Kavacık Kadın Kooperatifi önünde kurulacak Kadın Emeği Pazarında kadın üreticiler kendi ürünlerini satma imkanı bulacak.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ ÜRETİCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Festival hazırlıklarının yanı sıra Karabağlar Belediyesi, yerel üreticiye desteğini sürdürüyor. Kavacık, Tırazlı ve Uzundere'deki 200 üreticiye kış ayında toplam 48 ton gübre ve 5 ton bordo bulamacı ücretsiz olarak dağıtıldı. Festival alanı çevresinde de Fen İşleri ve Park ve Bahçeler ekipleri, yol düzenlemesi ve görsel çalışmalar yaparak festival alanını hazırladı.

BAŞKAN KINAY'DAN TÜM İZMİRLİLERE DAVET

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık üzümünün bölgenin kimliğini yansıtan özel bir değer olduğunu vurguladı. Kınay, bu eşsiz lezzeti korumak ve dünyaya tanıtmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti. Tüm İzmirlileri ve çevre illerden gelecek misafirleri festivale davet eden Kınay, "Kavacık'ta sadece üzümün tadı değil, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın güzelliğini de yaşayacağız" dedi.

Program şu şekilde

Cumartesi, 13 Eylül:

10.00: Stantların açılışıyla başlayacak.

12.00: Sahne programı, protokol konuşmaları ve Üzüm Yarışması Ödül Töreni ile devam edecek.

Gün boyu kadınlara ve çocuklara yönelik atölyeler, bando ve kısa film gösterimleri ile DJ performansı yer alacak.

17.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası konseri ile müzik şöleni yaşanacak.

Pazar, 14 Eylül:

Stantların açılışıyla başlayacak ikinci gün, "Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya" belgeseli gösterimiyle devam edecek.

Öğleden sonra bando, animasyon ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları'nın tiyatro gösterileri sahnelenecek.

17.00: İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle festival coşkulu bir şekilde sona erecek.

Üzüm Festivali Servis Bilgileri

13-14 Eylül (Cumartesi – Pazar)

Servis Kalkış Noktaları:

Fahrettin Altay Meydanı (Metro Durağı Mehmetçik Bulvarı Çıkışı)

İnönü Caddesi Başlangıcı

Üçyol Minibüs Durakları Önü

Halide Edip Adıvar Caddesi

ESHOT Otobüs Kalkış Noktaları:

Üçkuyular Vapur İskelesi – Hat 24

Güzelbahçe Merkez – Hat 28