Kemeraltı’nda büyük restorasyon yola çıktı

Konak Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşıma hedefi doğrultusunda yeniden ayağa kaldıracağı Kemeraltı’ndaki Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’nın restorasyon süreci tarihi yapı önünde düzenlenen törenle resmen başladı. Yoğun katılımla gerçekleşen törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu’nun yanı sıra Eski Bakan ve Konak Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Hakan Tartan, fabrikanın kurucusu merhum Hamdi Dalan’ın oğlu Akın Dalan, kızı Aysu Dalan Benlioğlu ve aile üyeleri, Mimar Mihriban Yanık, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, şirket yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören başlamadan önce Başkan Mutlu, tarihi fabrikanın erişilebilen kısımlarını aile üyeleriyle birlikte gezdi. Geçmişe dair anıların paylaşıldığı sohbette duygusal anlar yaşandı.

MUTLU: FABRİKA BUGÜN YEPYENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından müze olarak kentin kullanımına sunulacak olan tarihi yapı önünde gerçekleşen heyecan dolu törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Yıllardır sessizliğe bürünmüş bir binayı tekrar ayağa kaldırmak ve kentin, Konak'ın hafızasını yeniden canlandırmak için toplandık. Çünkü bir kent geçmişine sahip çıktığı oranda güçlenir, büyür ve gelişir. Yıllar boyunca bu kentin ekonomik ve sosyal yaşamına tanıklık etmiş, bizzat üretimin içinde bulunmuş Hamdi Dalan Sabun Fabrikası bugün yepyeni bir yolculuğa çıkıyor. Bu anın heyecanını tarif etmek gerçekten çok zor” dedi.

“GÖREVE GELDİĞİMİZDEN BERİ TARİHİ MİRASI KORUMAYI AMAÇLADIK”

Konak’ın tarihi ve kültürel mirasını ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Mutlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Konak'ın tarihi mirasını korumayı, görünür kılmayı ve tekrar kente kazandırmayı amaçladık. Yakın zamanda Basmane'deki Kıllıoğlu Hamamı'nı restore ettik ve orayı sanat eserlerinin sergilendiği bir galeriye dönüştürdük. Tuzcu Mahallemizde belediyemize yakın zamanda bağışlanan iki evin restorasyonu için Kuruldan onay aldık. Yakında ihaleye çıkıyoruz. Şimdi yıllardır beklenen, pek çok kişinin ‘Acaba bir gün yeniden canlanacak mı?’ dediği Hamdi Dalan Sabun Fabrikası için Valiliğimizin desteğiyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yapının restorasyonu bittiğinde kuşkusuz sadece bir müze olmayacak. Burada atölyelerde deneyimler kazanılacak. Çocuklar geleneksel üretim kültürünü öğrenecek. Araştırmacılar, sanatçılar ve ziyaretçiler bu kentin üretim hafızasını keşfedecek. Ve aynı zamanda Kemeraltı'nın tarihi dokusunu görünür kılma yolunda çok büyük bir adım atılmış olacak. Hemen karşımızda binanın restorasyonuna başlandığını görmek de çok mutluluk verici. Sayın Valimizin de Çukurhan'ı en kısa zamanda restore etmek için yaptığı çalışmaları çok iyi biliyoruz. Umut ediyorum ki biz bu binanın açılışını yaparken aynı anda burası bir kültür adasına dönüşmüş olacak ve çoklu açılış yapacağız. UNESCO Dünya Mirası yolculuğunda Kemeraltı'nı çok daha görünür hale getirecek olan bu proje, bölgedeki esnafımızın, kent ekonomimizin güçlenmesine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“12 YIL SONRA BİZE KISMET OLDU”

Yıllar öncesine dayanan sürece başından itibaren tanıklık ettiğine dair anısını da konuklarla paylaşan Başkan Mutlu, “2013 yılında Sevgili Hakan Başkanım, Aysu Hanım'la birlikte bir protokol yapmış. 31 Ocak 2014'te de tapu tescili yapılmış. Ne büyük tesadüf ki ben de o gün Mimarlar Odası'nın bir işi için tapudaydım. Aysu Hanım o gün bana buranın Konak Belediyesi'yle birlikte sabun müzesine dönüştürüleceğini söylemişti. Çok mutlu olmuştuk. 12 yıl sonra bize kısmet oldu bu projeyi hayata geçirmek. O yüzden başından beri sürecini bildiğim bir işin başlangıcını sizlerle paylaşmak çok heyecan verici” dedi.

“EN KISA ZAMANDA AÇILIŞTA BİRLİKTE OLACAĞIZ”

Restorasyon sürecinin başlamasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Mutlu, “Başta İzmir Valimiz Süleyman Elban'a, bu binanın restorasyonunun yüzde 70'ini Valilik Fonu'ndan karşıladığı, bu kararı alıp bizi desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, geçmiş dönem belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, kurumlarımıza, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde 540 günlük bir inşaat süreci var. Yüklenicimizin sözü var, hiçbir gecikme olmadan, belki 540 günden daha önce bu binayı yapıp bize teslim edecek. Ve en büyük teşekkür de bu yapıyı 29 yıllığına Konak Belediyesi'ne bağışlayan sevgili Dalan ailesine. Böyle bir kültür yapısını Konak Belediyesi ve Konaklıların kullanımına sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Konak'ta tarihi korumaktan, bu değerleri ayağa kaldırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel kentin güzel insanları her türlü çabayı, çalışmayı fazlasıyla hak ediyor. Umuyorum en kısa zamanda açılışında sizlerle birlikte olacağız” açıklamasını yaptı.

BENLİOĞLU: SIFIRDAN BAŞLAYIP FABRİKA SAHİBİ OLMAK CUMHURİYET’İN BAŞARILARINDAN

Hamdi Dalan’ın kızı ve Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aysu Dalan Benlioğlu ise babasının kente kazandırdığı okul ve hastane gibi toplum yararına eserleri ve sabun fabrikasının tarihçesi hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Burası, babamız Hamdi Dalan’ın işçi olarak girip sonradan satın aldığı fabrika binamız. Sıfırdan başlayıp da fabrika sahibi olmak Cumhuriyet döneminin başarılarındandır. Babamız belirli bir iş hacmine ulaştıktan sonra hayır işlerine başladı. ‘Hak'tan geleni halk ile paylaşmak gerekir’ derdi. 1967 yılında Ege Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Vehbi Göksel'in babam için kullandığı bir söz vardır. Bu bizim için çok kıymetli. ‘İlim yaptıran adam, Hamdi Dalan’ der. Hele babamın ilkokul mezunu olduğunu düşünürsek, ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’E HAYIRLI OLSUN”

Göreve gelmesinin ardından binanın restorasyon sürecinin hızlanması adına ortaya koyduğu çabadan dolayı Başkan Mutlu’ya teşekkür eden Benlioğlu, “Biz bu binayı müze yapmak için çok uzun yıllar önce yola çıktık ve çok uğraş verdik. Belediye Başkanımız Hakan Tartan döneminde bu işe başladık. Sonra nedense bu iş pek yürümedi. Fakat Konak Belediye Başkanı Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu Hanımefendi'nin gelişiyle bu iş çok hızlandı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Babamız Hamdi Dalan'ın hayatta iki aşkı vardı. İşi ve eşi Neriman Dalan. Eminim onlar da bugün bizimle ve bu tarihi binayı ayağa kaldıracağımız için çok mutlular. Emeği geçen herkese, başta Nilüfer Başkanım olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep beraber açılışını yaparız. İzmir'e hayırlı olsun” diye konuştu.

YAŞAYAN BİR MEKAN OLACAK

Yalnızca geçmişi anlatan bir sergi alanı değil, aynı zamanda yaşayan bir deneyim merkezi olarak tasarlanan Hamdi Dalan Sabun Müzesi restorasyonu tamamlandığında, geleneksel sabun üretim atölyeleri, etkileşimli sergi alanları, eğitim programları ve tematik etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler sabunun ham maddeden nihai ürüne dönüşüm sürecini yakından gözlemleyebilecek ve atölye çalışmalarına katılarak bu deneyimin bir parçası olabilecek. Yapının özgün mimari karakteri korunarak gerçekleştirilecek restorasyon işinin ise 540 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.