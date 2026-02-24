Kent Market 190 bin yurttaşa hizmet verdi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, özellikle sabit ve dar gelirli hanelerin mutfak harcamalarını dengelemesine önemli katkı sağladı. 15 Mayıs ve Muratdede şubelerinin yanı sıra Dokuzkavaklar’daki Kent Market Büfesi ile hizmet ağını genişleten uygulama kapsamında, günlük tüketimde yer alan birçok temel ürün piyasa koşullarının altında fiyatlarla vatandaşlara sunuldu. Ürün tedarikinden raf düzenine kadar tüm süreçlerde kalite, erişilebilirlik ve gıda güvenliği esas alındı. Öte yandan Kent Market’te kadın kooperatifleri tarafından üretilen yerel ürünlerin satışa sunulması, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir bağ kurulmasına imkan tanıdı. Bu uygulama sayesinde hem kent ekonomisine katkı sağlandı hem de kadın emeğinin görünürlüğü artırıldı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: “KENT MARKET, SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN SAHADAKİ KARŞILIĞIDIR”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Market’in dar ve orta gelirli vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılayabilmesi bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Kent Market ile vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir ürünlere erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda yerel üreticilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi de destekliyoruz. Bir yıl gibi kısa bir sürede 183 bin 700 vatandaşımıza ulaşmış olmak, doğru bir sosyal destek modelini hayata geçirdiğimizin en açık göstergesidir” dedi.

HEM KALİTELİ HEM EKONOMİK ALIŞVERİŞ

Vatandaşlar alışverişlerini nakit, kredi kartı, banka kartı, Horoz Kart ve temassız ödeme yöntemleriyle gerçekleştirebiliyor. Ürünlerin tedarik ve denetim süreçleri titizlikle yürütülürken, son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilerek gıda güvenliği standartlarının korunması sağlanıyor. Kent Market, birinci yılını geride bırakırken hem ekonomik erişilebilirliği hem de sosyal dayanışmayı önceleyen örnek bir yerel yönetim uygulaması olarak hizmet vermeye devam ediyor.