“Kırmızı et vitrinlere süs olur”

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık telaşı ülkeyi sardı. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan hayvan pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar alıcılarıyla buluşurken yurttaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girdi. Bölgelere göre fiyatlar değişse de İzmir’de hayvan pazarlarında küçükbaş fiyatları 18 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar çıkarken, büyükbaş hayvanın fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre 120 bin ile 300 bin TL arasında değişiyor.

“HALİMİZ PERİŞAN”

Satıcılar, çadırlarının yüzde 50 dolu olduğunu ifade ederken birçoğunun bakıp gittiğini ifade etti. Arta girdi maliyetlerden dolayı fiyatların yükseldiğini anlatan hayvan üreticisi “Özellikle akaryakıt ve yeme gelen zamlar belimizi büktü. Hayat pahalılığı ve et fiyatları nedeniyle bu zamlar bile yetersiz. Üreticinin hali perişan” diye konuştu. Bu yıl pazara 60’a yakın koyunla geldiğini belirten bir başka besici de “Neredeyse hiç satış yapamadım. Paya düşen et nedeniyle büyükbaşa daha çok rağbet var. Vatandaşın alım gücü düştükçe, talep azalıyor. Her şeyin fiyatı aldı başını gitti. Yemden ilaca, nakliyeden işçiliğe kadar her kalemdeki maliyet artışı, bizim de belimizi büktü. 50 kiloluk bir torba yemin geçen seneki fiyatı 400-450 liraydı bu yıl bin lirayı geçti. Hayvanı yetiştirirken yaptığımız masraflar katlanarak arttı. Vatandaş da haklı olarak bu fiyatları yüksek buluyor” ifadelerini kullandı.

ARTIŞ NEDENİ POLİTİKALAR

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı; maliyet, yetersiz destek, hayvan sayısında azalma, örgütsüzlük ve pazarlamadaki sorunlar nedeniyle fiyat artışlarının yaşandığına dikkat çekti. “Mera ile çayırların hızla azalması ve kırmızı et açığının kapatılmasında sığır yetiştiriciliğinin öne çıkarılması nedeniyle ot ihtiyacı mısır silajı ve yonca gibi yem bitkilerinden karşılamaya çalışıyor” diyen Kaymakçı, “Yem bitkileri için gereksinme duyulan su ve elektrik pahalı. Bu nedenle fabrika yemi öne çıkarıldı anca onun da ham maddesinin yüzde 60’ı ithalata yanı dövize dayalı. Dövizi denetleme olanaklı olmadığı için de üretim maliyetleri giderek yükseliyor. Uygulanan bu politikalarla et ve süt fiyatlarının artışı önlenemez olur. Kurbanlık fiyatları giderek yükselir, bir süre sonra et ve süt vitrinlerde süslemelik olur” dedi.