Kocatepe’den İzmir’e doğru-3

Kocatepe’den İzmir’e yazı serimin üçüncüsünü yayımlıyorum. Başkomutan Mustafa Kemal, kahraman ordusuna gönderdiği bildirgesi:

“Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikrî güçlerini ve kahramanlık ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim.”

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!”

“Acımasız ve gururlu düşman ordusunun ana merkezleri, akıllara durgunluk verecek şekilde yok edilmiştir” diyen Başkomutan Mustafa Kemal, Türk milletine verdiği bildirgesine şöyle devem etmiştir:

“Milletin oy ve tercihine dayanan her işin sonucu, millet için hayır ve mutluluk getirdiği açıktır.”

Başkomutan Mustafa Kemal’in, ordu hakkındaki sevgi ve güvenini bildiren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne cevap yazısında şunları yazmıştır:

“Bu selâm ve güvenden duygulanan ve en kıdemsiz erden komutanlarına kadar en yüksek kararlılık ve inançla savaşan ordunun, bağımsızlığımızın savunulması uğrunda namus gereğini yerine getireceğini temin ederim.”



Başkomutan Mustafa Kemal’in, İcra Vekilleri Heyeti’ne telgrafı:

“Eskişehir’in düşmesi haberini bekliyorum.” Aynı gün, Yunan Başkomutanı Generali Trikopis esir alınır.

Başkomutan Mustafa Kemal, işgalden kurtulan Uşak’a gelir ve esir alınan Yunan başkomutanı General Trikopis’i kabul eder. Başkomutanın, General Trikopis’e söyledikleri şunlardır:

“Vicdanınıza karşı vazifenizi yaptığınıza emin iseniz, içiniz rahat edebilir! En büyük komutanların bile esir oldukları tarihlerde yazılıdır. Meselâ Napolyon’u gösterebilirim.”

Başkomutan Mustafa Kemal, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey’e gönderdiği telgrafta:

“Esir alınan generallerle görüştüm. Kendilerini teselli ve misafir ettim. Ailelerine sağlık haberlerini bildirmelerine izin verdim.”

İstanbul’daki İngiliz Orduları Başkomutanı General Harington’un İngiltere Savunma Bakanlığı’na gönderdiği telgrafında gerçeklere şöyle değinmiştir:

“Durum endişe vericidir. Ateşkes için kaybedilecek zaman yok. Yunanlı Anadolu’dan kaçıp gitmekten başka bir şey düşünmüyor!”

Esi̇r Yunan Başkomutani Tri̇kopi̇s

Başkomutan, Hindistan’dan emrine gönderilen paradan, yüz bin lirayı, düşman tarafından yakılıp, yıkılan Ege bölgesi köylülerine ayırmıştır.

Başkomutan Mustafa Kemal, İzmir’in kurtuluşu haberi üzerine ordusuna gönderdiği övgü mesajında şunları yazmıştır:

“İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta, orduların gösterdiği gayret ve fedakârlığı hürmet ve takdirle anarım.”

Başkomutan Mustafa Kemal, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Orbay Bey’e gönderdiği telgrafta, Türk Ordusu’nun 910 günlük özlemden sonra İzmir’e girişini şöyle anlatır:

“Birliklerimiz İzmir’in doğu sırtlarında düşmanın son direnişini kırdıktan sonra İzmir’imize zaferle girdi. Ben yarın öğleden itibaren İzmir’de bulunacağım.”

Türk Ordusu, 27 Ağustos 1922 günü, Afyon’a girer.

ADD Genel Merkezi’nin 2025 yılında yaptığı etkinlikler aşağıdadır.



25 Ağustos 2025 günü ADD Genel Yönetim Kurulu toplantısı Afyon’da yapıldı, günün anlamını içeren yaptığım konuşmada; İzmir’in işgali, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da yaptığı 6 aylık çalışma, Samsun’a çıkışı, kongreler, TBMM’nin ordusunun kazandığı zaferleri ve Kocatepe’den başlayan Büyük taarruzu ve de İzmir’in kurtuluşu ve Lozan Antlaşmasını anlattım.

100’e yakın ADD gençi; Kocatepe’de üç günlük kamp yaptılar, Genel Merkezimiz ve gençler Şuhut’tan Çadırlı Karargaha yürüyüş yaptı.

Genel merkezimiz ADD gençlerine Nutuk hediye etti.

25 Ağustos 2025

Ahmet Gürel