Konak’a tarihi müjde: Arkeopark projesine kurul onayı

Tarihi mirası koruyarak gelecek kuşaklarla buluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi’nin, kentin önemli tarihi dokularından Altınpark ve çevresini “Arkeopark” olarak düzenlemek için hazırladığı Çevre Düzenleme Projesi’nde sevindiren bir gelişme yaşandı. Proje, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı ve Konak’ın binlerce yıllık tarihini görünür kılacak arkeolojik parkın hayata geçirilmesinin önü açıldı. Alınan kurul kararıyla birlikte, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan bölgede bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan kalıntıların korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılacak. Tüm uygulamalar, ilgili mevzuat ve bilimsel yöntemler doğrultusunda titizlikle yürütülecek.

TURİZME VE KENT KÜLTÜRÜNE KATKI SUNACAK

İlk etapta alandaki drenaj sorunları giderilecek, bitki temizliği yapılarak kalıntıların sağlıklı biçimde ortaya çıkarılması sağlanacak. Ardından yapılara ilişkin mimari uygulama projeleri, siluet çizimleri ve konservasyon çalışmaları ilgili yönerge temelinde gerçekleştirilecek. Böylece hem tarihi dokunun korunması hem de ziyaretçilerin alanı güvenli ve nitelikli biçimde deneyimlemesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Konak, açık hava müzesi niteliğinde bir arkeoparka kavuşacak. Kent sakinleri ve ziyaretçiler, İzmir’in çok katmanlı tarihini yerinde görme fırsatı bulacak; kültürel miras kamusal alanda sergilenerek gündelik yaşamla bütünleşecek. Arkeoparkın, hem turizme hem de kent kültürüne önemli katkı sunması bekleniyor.

BAŞKAN MUTLU: KENTİN KÖKLÜ GEÇMİŞİ YERİNDE DENEYİMLENECEK

Kent hafızasına sahip çıkma iradesi taşıyan projenin önemine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ın tarihini görünür kılan, geçmişle geleceği buluşturan bu kıymetli projenin kurul onayı almış olmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altınpark’ta hayata geçireceğimiz Arkeopark ile yalnızca tarihimize sahip çıkmakla kalmayacak; komşularımızın nefes alabileceği, öğrenebileceği ve bu kentin köklü geçmişini yerinde deneyimleyebileceği örnek bir yaşam alanını Konak’a kazandıracağız” ifadelerini kullandı.