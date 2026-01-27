Konak’ın Arama Kurtarma Timi eğitimlerini tamamladı

Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğünün Bornova’daki yerleşkesinde gerçekleştirilen “Afet Farkındalık, Haberleşme, Temel Kampçılık, Yangın ve İlkyardım” eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kurumun uzman eğitmenleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçer not alan ekip, akredite olmak için gerekli olan son eğitimleri de bitirmiş oldu. Çalışmalarına tam gaz devam eden KAM timi sonraki aşamada, AFAD Başkanlığı tarafından atanacak mentör ile sürece devam edecek. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ise tüm ekip, son defa sınav için sahaya inerek akreditasyon sürecini tamamlayacak.

“HER CANIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ”

KAM ekibini kutlayan ve akreditasyon sertifikasını alacaklarına inancının tam olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Deprem, sel, yangınlarla sık karşılaştığımız bir coğrafyada yaşıyoruz. Yerel yöneticiler olarak bizim görevimiz dirençli kentler oluşturmak. Can kurtarmak üzere gönüllü olarak yola çıkan çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu KAM ekibimiz bizim için çok önemli. Akreditasyon eğitimlerini tamamladılar, hepsini yürekten kutluyorum. Son aşamayı da başarıyla tamamlayarak akreditasyonu alacağız” ifadelerini kullandı.