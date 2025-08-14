Konak’ın İleri Yaş Merkezi’nde kuşaklararası iletişim semineri

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, üyelerine özel “Kuşaklararası Doğru İletişim” semineri düzenledi. Merkezin eğitim salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, doğru iletişimin yanı sıra özellikle Z kuşağıyla olan iletişim üzerinde duruldu. Psikolog Burcu Göçmez’in verdiği semineri Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar da takip etti. İnteraktif geçen seminerde, katılımcılar kendi yaşam deneyimlerinden de örnekler vererek, doğru iletişim yöntemlerini hep birlikte konuşup, tartışarak öğrendi. Psikolog Göçmez, iletişimin açık, basit ve anlaşılır olması gerektiğini dile getirerek, insanın kendisine duyduğu sevgi, saygı, değer, şefkat ve sadakatin iletişimde de çok önemli rolü olduğuna değindi. Göçmez, yeni nesille iletişimde dikkat edilmesi gerekenleri, “Tutarlılık, sakinlik, iyi dinleme, anlaşıldığı üzerine onay alma, göz teması, söz ve beden uyumu, anlamaya çalışma, şahsileştirmeme, alaycı ve aşağılayıcı tavır takınmama, emir cümlesi ve öğütlere dikkat etme, hırslandırma düşüncesiyle olumsuz söylemlerde bulunmama” olarak sıraladı.

SEMİNERDE ÖĞRENDİLER, EVDE UYGULAYACAKLAR

Y ve Z kuşağından çocuk ve torunlara sahip İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri, semineri can kulağıyla dinledikten sonra, öğrendiklerini uygulayacaklarını dile getirdi. Üyelerden Sezer Ergün duygularını, “Başta Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım’a çok teşekkür ediyoruz, bize böyle bir imkanı sağladığı için. Onu çok seviyoruz. Bugünkü etkinlik çok güzeldi” diyerek ifade etti. Hem Y hem de Z kuşağından çocukları olan Meryem Koç ise öğrendiklerinin çok faydalı olduğunu söyleyerek, “Bir oğlum, bir kızım var. Kızım Y kuşağı ama oğlum Z kuşağı. Ne yapacağımı bilemediğim zamanlar çok oluyor. Ama hocamın anlattığı şeylerde doğru iletişimin çok önemli olduğunu, sinirlenmemem, empati yapmam gerektiğini öğrendim. Buradan öğrendiğim birkaç tüyo bana yardımcı olacak diye düşünüyorum. Yararı oldu” diye konuştu.

Üç kuşak bir arada yaşadıklarını ve seminerin kendisi için çok değerli bilgiler içerdiğini belirten Terlan Kara da, “Biz üç kuşak bir arada yaşıyoruz. Z kuşağı bir kızım var. Bugünkü söyleşiden çok faydalandım. Uygulayacağım, hayata geçireceğim, daha toleranslı ve sabırlı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki kızıyla iletişiminde seminerden öğrendiklerinin etkisinin olacağını dile getiren Adnan Zağlı, “Hocamız Z kuşağıyla ilgili bize bir mesaj vardı. Benim de 13 yaşında bir kızım var. Bir şeylere hazır olmamız gerekli” dedi.