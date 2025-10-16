Konak’ın İleri Yaş Merkezi’nde seminerler devam ediyor

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, “Beyin Sağlığı ve Demansa Karşı Korunma” seminerine ev sahipliği yaptı. Yaş almayla birlikte artan nörolojik sağlık risklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Görsev Yener yönetiminde Uzman Psikolog Ömer Sönmez ve Uzman Biyolog Aslı Kartal’ın katılımıyla gerçekleşti.

İleri yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyelerinin ilgiyle takip ettiği seminerde özellikle ileri yaş grubunda sıkça karşılaşılan Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların nedenleri, belirtileri ve korunma yöntemleri ele alındı. Uzmanlar, düzenli zihinsel egzersizler, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sosyal etkileşim ve kaliteli uyku gibi yaşam tarzı faktörlerinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca demans ve Alzheimer hastalığında erken tanının önemi vurgulanarak, düzenli sağlık kontrolleri ve nörolojik değerlendirmelerin geciktirilmeden yapılmasının hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada kritik rol oynadığı belirtildi. Etkinlik sonunda katılımcılar konularla ilgili merak ettiklerini uzmanlara yöneltme olanağı buldular.