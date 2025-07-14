Konak’ta 15 ayda 162 metruk bina yıkıldı

Konak Belediyesi, ilçede güvenlik tehdidi oluşturan ve görüntü kirliliği yaratan metruk binaların yıkım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Oğuzlar Mahallesi 1260 Sokak ve Küçükada Mahallesi 1433 Sokak’ta yapılan yıkımlarla birlikte mahalle sakinlerinin güvenliğini tehdit eden yapılar ortadan kaldırıldı. Yıkım sonrası ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından hızla toplanarak kamyonlara yüklendi ve yıkım alanı temizlendi. Göreve geldikleri günden bu yana 162 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, daha sağlıklı ve güvenli bir Konak için çalışmaların hız kesmeden süreceğinin mesajını verdi.

YIKIMLAR SÜRECEK

Metruk binaların yalnızca çevre estetiğini bozmakla kalmadığını, aynı zamanda halk sağlığı ve güvenliği açısından da ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ımızdaki metruk yapıları tek tek tespit ediyor ve yasal süreçler tamamlandıkça yıkımlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizi daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.