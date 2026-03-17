Konak Tarih Gezileri’nde yeni dönem başlıyor

Konak Belediyesi’nin düzenlediği ve yoğun ilgi gören Konak Tarih Gezileri, yeni sezona hızlı başladı. Sosyal medyadan duyurulan gezilerin kontenjanları ilk günden doldu. Kemeraltı ve Alsancak ile Basmane’den Kadifekale’ye uzanan güzergahlar olmak üzere kentin üç tarihi bölgesini kapsayan gezilerde anıt yapılar, tarihi binalar ve simge mekanlar ziyaret ediliyor. Her adreste, bölgenin tarihsel bütünlüğü içinde o mekanın hikayesinin de anlatıldığı gezilere katılmak için başvurular, sosyal medya üzerinden duyurusu yapıldıktan sonra belediyenin resmi internet adresinden üzerinde oluşturuluyor. Öte yandan Konak İletişim Merkezi’ni arayarak detaylı bilgi alınabiliyor.

“KENTLİLİK BİLİNCİ, KENTİNİ TANIMAKLA BAŞLIYOR”

Kemeraltı’nın eşsiz atmosferinden Kadifekale ve Basmane’nin tarihi derinliğine, Alsancak’ın kendine has dokusuna kadar uzanan keşif rotasına olan yoğun ilgi için teşekkürlerini ileten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak Tarih Gezilerimizi önemsiyoruz ve Konak Belediyesi olarak bu gezilerimizi, kentin sahibi tüm İzmirlilerin, kentimizin kültürel mirasını daha yakından tanıması ve şehrimizin hikayesine ortak olması için düzenliyoruz. Kentlilik bilinci, kentini tanımakla başlıyor; kentini tanımak, kentle bağ kurmayı sağlıyor. Konak’ta yaşayan, yolu Konak’tan geçen herkesin, bu tarihi ve kültürel zenginliği yaşamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.