Konak Yaz Konserleri başlıyor

Konak Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle dolduran Konak Yaz Konserleri’yle temmuz ve ağustos ayı boyunca her pazartesi, İzmirlilere müzik ziyafeti yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan konserler, kentin dört bir yanında dinleyiciyle buluşacak. Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı ile başlayacak konserler Beştepeler, Basmane, Toros, Alsancak ve Karantina’da devam edecek. Sıcakların bunalttığı yaz aylarında, aileleriyle birlikte çıkarak akşam esintisinden yararlanmak isteyen Konaklılara müzikli bir alternatif sunan konserlerde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.

Konak Yaz Konserleri Programı:

“İzmir Pop Orkestrası ve Uğur Sayınbatur”

21 Temmuz Pazartesi

20.00

Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı

“Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal”

28 Temmuz Pazartesi

15.00

Beştepeler Sosyal Tesisleri

“Rebetiko Kordelia Orkestrası”

04 Ağustos Pazartesi

20.00

Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

“Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal”

11 Ağustos Pazartesi

15.00

Toros Sosyal Tesisleri

“İZBB Pop Orkestrası”

18 Ağustos Pazartesi

20.00

Alsancak Dominik Caddesi

“İZBB Kültür Orkestrası”

25 Ağustos Pazartesi

20.00

Karantina Meydanı