Konak Yaz Konserleri başlıyor

Konak Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle dolduran Konak Yaz Konserleri’yle temmuz ve ağustos ayı boyunca her pazartesi, İzmirlilere müzik ziyafeti yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan konserler, kentin dört bir yanında dinleyiciyle buluşacak. Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı ile başlayacak konserler Beştepeler, Basmane, Toros, Alsancak ve Karantina’da devam edecek. Sıcakların bunalttığı yaz aylarında, aileleriyle birlikte çıkarak akşam esintisinden yararlanmak isteyen Konaklılara müzikli bir alternatif sunan konserlerde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak.
Konak Yaz Konserleri Programı:
“İzmir Pop Orkestrası ve Uğur Sayınbatur”
21 Temmuz Pazartesi
20.00
Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı
“Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal”
28 Temmuz Pazartesi
15.00
Beştepeler Sosyal Tesisleri
“Rebetiko Kordelia Orkestrası”
04 Ağustos Pazartesi
20.00
Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi
“Konak Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal”
11 Ağustos Pazartesi
15.00
Toros Sosyal Tesisleri
“İZBB Pop Orkestrası”
18 Ağustos Pazartesi
20.00
Alsancak Dominik Caddesi
“İZBB Kültür Orkestrası”
25 Ağustos Pazartesi
20.00
Karantina Meydanı