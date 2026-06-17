Konak yenileniyor

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal gaz altyapı çalışmaları biten Çahabey, Fatih, Güngör, Yeşiltepe ve Mecidiye mahallelerinde asfalt ve kaldırım yenileme çalışması başlattı. İzmirGaz’ın çalışmalarını tamamlamasıyla ilk kez doğal gaza kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bölge sakinleri, Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla kısa sürede yenilenmiş yol ve kaldırımlarına da kavuşacak. 5 mahallede 24 sokakta birden devam eden çalışma kapsamında, boru hatlarının geçtiği yollar sil baştan asfaltlanarak yaya trafiği ve sürüş için elverişli hale getirilecek. Yol kenarlarında ise kaldırım çalışması yapılacak.

BÖLGEYE DEĞER KATTI

Bölgenin körfez manzaralı sokaklarının, hak ettiği değere yeniden kavuşacağını ifade eden Başkan Mutlu, “Konak’ta doğal gaz girmemiş sokak kalmayacak, demiştik. İzmirGaz’la birlikte koordineli bir çalışmayla Çahabey, Fatih, Güngör, Yeşiltepe ve Mecidiye Mahallelerimiz doğal gaza kavuştu. Şimdi de hızla sokaklarımızda asfalt, kaldırım ve sağlıklaştırma çalışmalarını tamamlıyoruz. Konaklı komşularımıza hayırlı olsun” dedi.