Kooperatif davasında 3'üncü duruşma: Tunç Soyer hakim karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON'a yönelik olan ve kamuoyunda kooperatif davası olarak bilinen davanın 3'üncü duruşması Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi'nde yer alan mahkeme salonunda başladı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 3’ü tutuklu 65 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kooperatif davasının üçüncü duruşmasını CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de yakından takip etmek üzere duruşma salonunda hazır bulundu.

İKİNCİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Davanın ikinci duruşmasında Hüseyin Şimşek ve Cihangir Lübiç’in tahliyesine, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ise konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Soyer’in de aralarında yer aldığı diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar verilirken, ifade veren tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol yükümlülükleri kaldırılmıştı.

Savcı, ikinci duruşmada sunduğu mütalaasında sanıklardan Ayşe Arzu Özçelik hakkında “zorla getirme” kararı verilmesini talep etmişti.