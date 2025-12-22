Kubilay ve devrim şehitleri 95’inci kez anılacak

Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey 23 Aralık Pazartesi günü (yarın) bir kez daha anılacak. Üç devrim şehidinin katledilişinin 95’inci yılında saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılacak resmi törenle başlayacak programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, ADD Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü, meslek odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve İzmirliler yer alacak.

YILDIZTEPE’YE YÜRÜYÜŞ

Resmi program çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleşecek konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalanacak. Anı fotoğrafı çekimi ile devam edecek program kapsamında şehitlik de ziyaret edilecek. Resmi programın sona ermesiyle birlikte saat 10.30’da Kubilay Anıtı ve Şehitlik halkın ziyaretine açılacak. Ayrıca resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen program kapsamında Menemen İZBAN İstasyonu’ndan Yıldıztepe’ye yürüyüş gerçekleşecek.

BÜYÜKŞEHİR’İN GELENEĞİ 10 KİLOMETRELİK KOŞU

Anma töreni etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19’uncu kez yol koşusu da düzenlenecek. 10 kilometrelik yol koşusu, saat 10.00’da Menemen Karaağaç Yolu üzerinden başlayacak ve Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanacak. 19’uncu Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu genç erkek ve genç kadınlarda 2006-2007 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda 2005 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Kategorilerinde ilk üçe girenlere kupa, ilk ona giren sporculara ise para ödülü verilecek.