Kültür ve sanatın kalbi Aydın’da atıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda notadan solfeje, farklı müzik türlerinden enstrümanlara kadar birçok alanda eğitim alan kursiyerler, ‘Yıl Sonu Koro ve Solo Konseri (Yedi Yöreden Renkler) ve Halk Oyunları Gösterileri’ etkinliğinde Aydınlı sanatseverler ile buluştu. Şükran Güngör-Yıldır Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliği yüzlerce vatandaş izledi, kursiyerlerin performansı büyük alkış aldı.

2 bölümden oluşan etkinlik Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen koro ve solo konserler ile başladı. Sanatçıların büyüleyici performansını Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan çok sesli koronun seslendirdiği ezgiler takip etti. Gösterinin ikinci bölümündeyse konservatuarda halk oyunları eğitimi alan kursiyerler sahne aldı. Marşlar eşliğinde sona eren etkinliği izleyiciler ayakta alkışladı.