Kuşadası’nda imar tepkisi: Devlet adeta bir emlakçı haline geldi

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi Meşelikuyu mevkisindeki kentin tek sulak alanı olan Kocagöl’ün hemen yanındaki araziler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘ticaret-turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol’ olarak ilan edildi. Arazilerin imara açılmasına Kuşadası’ndaki çevreciler tepki gösterdi. Kentteki 12 çevreci derneğin temsilcileri, Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu’nda Belediye Meclis üyeleri Hayati Atlı ve Hasan Göçmen ile bir araya gelip, karara itiraz etmek için izlenecek hukuki yolu konuştu. Toplantıda Belediye Meclis üyesi Hasan Göçmen de çevrecilere bir sunum yaptı. Sunumda verilen rakamlar AKP hükümetinin son 4 yılda yaptığı taşınmaz satışlarıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı.

6 BİN 334 ARSA SATILDI

Verilen rakamlara göre; AKP hükümeti Türkiye’de ekonomik krizin yoğunlaşmaya başladığı 2021 yılında 187 milyon dolar, 2022’de 441 milyon dolar, 2023’te 179 milyon dolar, 2024’te 121,3 milyon dolar, 2025 yılının ilk 3 ayında ise 237 milyon 476 bin dolarlık arazi satışı gerçekleştirdi. 6 bin 334 araziyi satan AKP hükümeti, 5 milyar 110 milyon 343 bin dolar gelir elde etti.

“İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ KOLAYLIKLA YAPILIYOR”

Hükümetin bütçe açığını bu yolla kapatmaya çalıştığını belirten Kuşadası Belediyesi Meclis üyesi Hasan Göçmen, “Devlet adeta bir emlakçı haline geldi. Özelleştirme kapsamına alınan her araziyle ilgili imar planı ve imar planı yapma değişikliği yetkisi Özelleştirme Başkanlığı, onaylama yetkisi de Cumhurbaşkanı’nın yetkisinde bulunuyor. Bu yetki dağılımı sayesinde rant açısından kritik bölgelerdeki imar planı değişiklikleri kolaylıkla yapılabiliyor” diye konuştu.