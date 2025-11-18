Kuşadası’nda sokak lezzetlerine denetim

Kent sakinlerinin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, İstanbul’da gurbetçi bir ailenin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak lezzetleri satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekibi son olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kent merkezinde denetim yaptı.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimde, işletmelerin imalathane ve mutfak bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca derin dondurucu ve soğuk hava depolarında bulunan hazır gıdaların son tüketim tarihleri ile paketlenme şekilleri kontrol edildi. Koşullara uygun bir biçimde saklanmayan 28,778 kilogram gıda ürünü imha edildi. Ekipler ayrıca Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği’nin 49 / M Fıkrası uyarınca da 6 işletmeye toplam 58 bin 351 lira para cezası kesti. Kuşadası Belediyesi yetkilileri denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.