Lâl Denizli, Barselona’da Hanem Çeşme modelini anlattı

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısı kapsamında, dünyanın farklı kentlerinden liderler küresel sorunları değerlendirmek üzere bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Selin Sayek Böke, CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’den oluşan heyet toplantıya katılım sağladı.

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni’nin moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda; Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tüttő, New York Belediye Başkanlığı Uluslararası İlişkiler temsilcisi Ana Maria Archilla ve Toronto Belediye Başkan Yardımcısı Alejandra Bravo yeraldı.

Toplantı kapsamında barınma krizi başlığında gerçekleştirilen yuvarlak masa oturumunda, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme’de hayata geçirilen sosyal konut yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Toplantıda ana gündem barınma krizi olurken katılımcı belediye başkanlarının tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tahliyesi için çağrıda bulunarak demokrasi ve özgürlüklerin önemine dikkat çekti.

BAŞKAN DENİZLİ ‘HANEM ÇEŞME’Yİ ANLATTI

Başkan Denizli toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Barınma sorunu bugün dünyanın dört bir yanında kentlerin en temel gündemlerinden biri. Bu mesele, doğrudan yaşam hakkı ve kent hakkı ile ilgili. Biz yerel yönetimler olarak, komşularımızın güvenli, erişilebilir ve insan onuruna yakışır konutlara ulaşabilmesi için somut çözümler üretmekle sorumluyuz. Çeşme’de hayata geçirdiğimiz Hanem Çeşme Kiralık Sosyal Konut Modeli ile özellikle kentimizde çalışan emekçilerimizin, gençlerimizin ve kamu görevlilerimizin barınma sorununa çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Yerel yönetimler arasındaki bu dayanışma,kentlerimizin ortak geleceğini daha adil bir zeminde kurmamıza katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Denizli, konuşmasında ayrıca sosyal demokrat belediyelerin karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara değinerek, bu sorunların uluslararası dayanışma ile aşılabileceğini ifade etti. Toplantıda, barınma krizinin yalnızca ekonomik boyutuyla ele alınamayacağı, sosyal belediyecilik anlayışıyla kalıcı ve kapsayıcı politikaların geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Denizli, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, uluslararası ölçekte kurulan bu dayanışma ağlarının kentler için güçlü bir yol haritası sunduğunu ifade ederek, katkı sunan tüm yerel yöneticilere teşekkür etti.

LİDERLER ZİRVESİNDE KÜRESEL GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen liderler zirvesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ABD Minnesota Valisi Tim Walz, ABD Senatörü Chris Murphy,Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İsveç eski Başbakanı Stefan Löfven ve Almanya Şansölye Yardımcısı Lars Klingbeil’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey lider söz aldı.

Zirvede; demokrasi, savaşın durdurulması, barınma krizi, sosyal adalet, iklim krizi ve demokratik dayanışma başlıkları ele alınırken, küresel ölçekte artan eşitsizliklere karşı ortak politika üretiminin önemi vurgulandı.