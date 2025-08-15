Lâl Denizli, KonuŞu Eğitim Programı’nda gençlerle buluştu

Çeşme Belediyesi, Arkas Sanat Alaçatı, Join+Idea, Başlangıç Noktası, Girişimcilik Vakfı ve KonuŞu iş birliğiyle 60 gencin eğitim alacağı “Geleceğin Dünyasında Yaşamak” programı Arkas Sanat Alaçatı’da başladı. Bilinç, yaratıcılık ve bağlantı kurma alanlarına odaklanan eğitim, gençlerin geleceğe dönük yaşam becerilerini kazanmalarını hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler, bu ücretsiz eğitim programında, başarılı girişimciler ve mentörlerle buluşacak. Gençler, 2 gün sürecek öğrenme yolculuğuna bugün Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin açılışıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Denizli, “Burada birbirinizi dinlerken, fikir alışverişlerinizi yaparken kendinize katacağınız o sonsuz derinliğin kıymetini bilin. Çünkü geriye bir tek insan kalır, kurduğumuz bağlar kalır. Fikirler değişebiliyor, dönüşebiliyor, kavgalar, sevinçler oluyor fakat hayatta geriye sadece biriktirdiğin insanlar kalıyor. O yüzden bu tip fırsatları çok değerli buluyorum. Bizim de çorbada bir tuzumuz oldu, ne mutlu. Sizlere naçizane tek bir tavsiyem var; olduğunuz kişiliği hiç kaybetmeyin, hayatın hangi pozisyonunda olursanız olun siz, siz olmaktan hiç vazgeçmeyin. İnandığınız fikirleri başkası doğrularınızı takdir etsin diye değil gerçekten inandığınız şekliyle anlatmaya, konuşmaya devam edin ve susmayın lütfen” diye konuştu.