Levent Üzümcü, Çeşme’de ‘sanat ve yaşam’ üzerine konuştu

Çeşme Belediyesi, Çeşme Kent Konseyi ve Ilıca Kültür ve Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenen söyleşide, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, Çeşmelilerle buluştu. Çeşme Belediye Başkanı Denizli’nin moderatörlüğünde "Sanat ve Hayata Dair Dolu Dolu Bir Sohbet" başlığı ile düzenlenen söyleşi, yoğun ilgi gördü.

DENİZLİ: GÜLMEYE, DÜŞÜNMEYE EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ZAMANLARDAN GEÇİYORUZ

Başkan Denizli, "Bugün sizi burada misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Gülmeye, düşünmeye en çok ihtiyacımız olan zamanlardan geçiyoruz. Sizin gibi mesleğine aşık ve hayran, adanmış bir sanatçıya İzmir’imizde tiyatronun emanet edilmiş olmasından ben bir vatandaş olarak büyük mutluluk duydum. Hem bilgi birikiminizi hem hayata, mesleğinize ve topluma bakışınızı bu kısa süre zarfında bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Dilerim, bu söyleşi dediğiniz gibi bir başlangıç olur" dedi.

"ANNELERİMİZİN BABALARIMIZIN BİZİM ÜZERİMİZDEKİ EMEĞİ GİBİ BİR ŞEY"

Söyleşide, Başkan Denizli’nin Üzümcü’nün İzmir’e gelme kararına ilişkin yönelttiği soruya, Üzümcü şöyle yanıt verdi:

“Geldiğim yerin önemini fark ettiğim için buraları yönlendirebilmek, yaşatabilmek, kıymetini paylaşabilmek, belki bir maya gibi yayabilmek peşinden koşuyorum. Kaderin bir İzmirli için yapabileceği en kötü şey sanıyorum ekmeğini İzmir dışında aratıp bir de üstüne buldurmak. O zaman düşünüyorsun. Seni yetiştiren bu şehre, bu insanlara, senin içinde olduğun bu komşuluğa, mahalleye, dostluğa bir borcum var mı? Bence var. Çünkü annelerimizin babalarımızın bizim üzerimizdeki emeği gibi bir şey. Siz bir şey biliyorsanız onu göstermelisiniz. Ben 2 tiyatro kurdum. Şehir Tiyatrosu’nda çalıştım. Hep bir şeyleri biriktirdim. İstedim ki onları bu şehre verebileyim. O yüzden buraya geldim. Benim için bir tür belki de final olabilmesi için bunu yaptım."

“EKİM AYINDA PERDEMİZİ AÇACAĞIZ”

Üzümcü, İzmir’de vatandaşları yeni sezonda hangi oyunların beklediğine ilişkin soruya ise “Cadı Kazanı ilk oyun. İlk prömiyerimizi onunla yapacağız. Yakın zamanda prömiyerim var; ‘Yollar, İnsanlar ve Hikayeler'. Dünyada tüm insanların konuştuğu tek ortak dil beden dili ile yaptık o oyunu. Genç arkadaşlarımla hazırlıyoruz bu oyunu. Yasin Yürekli yönetiyor. Çok uzun süre İrlanda’da beden hareket tiyatrosu üzerine çalışmış bir isim. Bu bizim dördündü prömiyerimiz olacak. Ardından, Ekim ayında Cadı Kazanı ile perdemizi açacağız. Fairfly diye Katalan oyunu var" cevabını verdi.

“UMUYORUM SİZLERDE TUTKU OLABİLECEK BİR KÜLTÜR SANAT HAYATINI BURADA KURARSINIZ"

Üzümcü, söyleşinin sonunda şunları söyledi:

"Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Fikrimi önemsediğiniz, bu kadar uzun süre ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben hayatımın 35 yılı buradan size baktım. İlgi ile izlerler mi izlemezler mi biliyorum. Farklı hissediyor insan her şeyini bildiğin bir yerde, artık oraların çehresini değiştirebilecek yetkilere sahip insanlarla bir araya geldiğimiz zaman. Lal Denizli böyle biri. Buranın çehresini değiştirebilecek biri. Sizler zaten her zaman buranın çehresini sizin istediğiniz gibi değiştirebilecek insanları destekliyorsunuz. Umuyorum sizlerde tutku olabilecek bir kültür sanat hayatını burada kurabilirsiniz. Burada bu hayatı hep birlikte paylaşabiliriz. Ben kiminizin kuzeni, kiminizin kardeşi, kiminizin arkadaşı Levent olarak elimden gelen her şeyi yaparım. Beni neresi çağırsa bunu yaparım."

Söyleşinin ardından, Başkan Denizli, Üzümcü’ye sakız fidanı ve takdim etti.

Etkinlik, Üzümcü’nün misafirler ile çektirdiği fotoğrafla sona erdi.