Mahkeme, Salihli Ovası’nı tehdit eden projeyi durdurdu: Doğanın zaferi

Manisa ili Salihli ilçesinde Çavlu ve Çökelek mahalleleri başta olmak üzere sekiz mahallede SANKO AŞ tarafından yapılmak istenen 28 adet jeotermal sondaj kuyusu ve iki adet yeni jeotermal elektrik santralı projesinin Manisa İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durduruldu. Daha önce de benzer şekilde aynı mahallelerde 17 jeotermal sondaj kuyusu yapılmak istenmişti ve o zaman da mahkeme durdurmuştu. Bu kez aynı proje genişletilerek yeniden verildikten sonra mahkeme ikinci kez yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

“HAKLILIĞIMIZ YARGI KARARIYLA TESCİLLENMİŞTİR”

Salihli Çevre Derneği avukatı Yıldıray Çıvgın, mahkeme tarafından verilen iptal kararının yalnızca bir dava sonucundan ibaret olmadığını, Salihli Ovası’nın korunması adına son derece önemli bir hukuki kazanım olduğunu belirtti. Çıvgın, “Salihli, Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından birine sahiptir. Jeotermal enerji yatırımları yapılırken tarımsal üretimin, su kaynaklarının ve çevresel değerlerin korunması zorunludur. Mahkemenin verdiği iptal kararı, çevresel etkilerin ve kamu yararının göz ardı edilemeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu karar, Salihli Ovası’nın korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakılması açısından kritik öneme sahiptir. Hukuki mücadelemizin haklılığı yargı kararıyla da tescillenmiştir” dedi.

‘YAŞAM ALANLARIMIZI KORUMAK MÜMKÜNDÜR’

Salihli Çevre Derneği Başkanı Erdem Durmaz, alınan kararın yalnızca çevre mücadelesi verenler için değil, tüm Salihli halkı için önemli bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Kararın, kamuoyunda sıkça dile getirilen “büyük şirketlere karşı mücadele edilemez” algısını da boşa çıkardığını belirten Durmaz, “Büyük şirketlere karşı mücadele edilemeyeceği yönündeki yaygın algının ne kadar yanlış olduğu bu kararla bir kez daha görülmüştür” dedi. Çevre ve yaşam alanlarının korunmasında hukuki süreçlerin, bilimsel verilerin ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Durmaz, “Hukukun sağladığı imkânlar, bilimsel veriler ve toplumsal dayanışma bir araya geldiğinde çevreyi ve yaşam alanlarımızı korumak mümkündür” ifadelerini kullandı. Kararın Salihli Ovası’nın geleceği açısından da önemli bir mesaj verdiğini vurgulayan Durmaz, “Bu karar, birlik ve kararlılıkla hareket edildiğinde Salihli Ovası’nın, tarım alanlarının ve doğal varlıklarının korunabileceğini göstermektedir” diye konuştu. Verilen hukuk mücadelesinin tüm Salihli halkının ortak geleceği adına yürütüldüğünü belirten Durmaz, alınan kararı önemli bir kazanım olarak değerlendirdiklerini ifade ederek “Salihli halkının ortak geleceği için verilen bu mücadelenin önemli bir sonucu olarak görüyoruz” dedi.