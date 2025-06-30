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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 6 ayda 5 bin olaya müdahale etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 6 ayda 5 bin olaya müdahale etti

30.06.2025 16:38:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 6 ayda 5 bin olaya müdahale etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten bu yana geçen altı aylık süreçte yaklaşık 5 bin olaya müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, hava sıcaklığı nedeniyle artan orman yangını riskine dikkati çekerek, "Unutmayalım ki yangınlarla mücadele sadece itfaiyenin değil, hepimizin görevi" dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yılın ilk altı aylık döneminde 4 bin 939 olaya müdahale etti. Müdahalelerin büyük bir kısmını 4 bin 27 olay ile yangınlar oluştururken, itfaiye ekipleri 520 kurtarma operasyonu ve 355 trafik kazasında da görev üstlendi. Doğal afetlere karşı da aktif rol oynayan ekipler, 37 sel ve su baskınına müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren anız ve orman yangınlarına karşı mücadelesini sürdüren ekipler, çiftçileri ve vatandaşları, anız yakmamaları ve sigara izmaritlerini atmamaları için uyardı. 

Dutlulu, modern ekipmanlarla donatılan itfaiye personelinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti. Dutlulu, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için her an hazır bekliyor. Ancak takdir edersiniz ki yangınların büyük bir kısmı insan kaynaklı nedenlerle çıkıyor. Bu yüzden, tüm hemşehrilerimi özellikle yaz aylarında daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki yangınlarla mücadele sadece itfaiyenin değil, hepimizin görevi. Vatandaşlarımızın göstereceği her türlü hassasiyet, ekiplerimizin omuzlarındaki yükü hafifletecek ve gelecekte daha yeşil bir Manisa için atılmış önemli bir adım olacaktır” diye konuştu. 

İlgili Konular: #Besim Dutlulu #Manisa Büyükşehir Belediyesi

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