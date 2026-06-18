Manisa Büyükşehir’den Sarıgöl çiftçisine can suyu

Kuraklık ve yeraltı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle tarımsal üretimin her geçen gün daha fazla baskı altında kaldığı günümüzde, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı büyük önem taşıyor. Üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çimentepe Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacı karşılayarak yeni bir tarımsal sulama sondajı açtı. Çimentepe Tarımsal Sulama Kooperatifi ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma sayesinde, özellikle üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgede sulama suyuna erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Açılan sondajın, üreticilerin verim kaybı yaşamadan faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlaması bekleniyor.

DUTLULU: ÇİMENTEPE’NİN BAĞLARI SUSUZ KALMAYACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Çimentepe’nin bağları susuz kalmayacak. Sarıgöl ilçemizde yeraltı sularının çekilmesiyle zor günler geçiren çiftçilerimize yeni tarımsal sulama sondajımızla can suyu ulaştırdık. Alın teriyle toprağı işleyen üreticimizin emeğini korumak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

TALEP BAŞKAN DUTLULU’YA İLETİLDİ, ÇALIŞMALAR HIZLA BAŞLADI

Çiftçilerin yaşadığı su sorununu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya ileten Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz’in girişimlerinin ardından ekipler kısa sürede harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda açılan yeni sondaj, bölgedeki üreticiler için önemli bir destek oldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, tarımsal sulamanın üretimin devamlılığı açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çimentepe Sulama Kooperatifi Başkanımız Ahmet Tan ve mahalle muhtarımız Kubilay Tanrıöver, mevcut sondajların kuruduğunu ve bölgede tarımsal sulamada kullanılabilecek bir baraj ya da gölet bulunmadığını ifade ederek yeni bir sondaj talebinde bulundu. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Yılmaz Usta’ya ilettik. Başkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmalar hızla başlatıldı. İl genelinde açılan 12 tarımsal sulama sondajından biri de Çimentepe Mahallemizde hayata geçirildi. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum.”

ÜRETİCİNİN TALEBİ KARŞILIK BULDU

Çimentepe Sulama Kooperatifi Başkanı Ahmet Tan da bölgede son yıllarda yaşanan kuraklığın üreticileri zor durumda bıraktığını belirterek, “Mahallemizdeki mevcut sondaj kuyuları kurudu. Bu durumu Sarıgöl Belediye Başkanımız Tahsin Akdeniz’e ilettik. Kendisi de Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktardı. Besim Başkanımızın talimatıyla kısa sürede tarımsal sulama amaçlı sondaj çalışması gerçekleştirildi. Üç yıldır kuraklıkla mücadele ediyoruz. Üreticilerimiz yüksek maliyetlerle bağlarını sulamak zorunda kalıyordu. Bu sorunun çözümü için talepte bulunduk ve karşılık bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÇİFTÇİ DEMEK SU DEMEKTİR”

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver ise yıllardır yaşanan su sıkıntısının çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Çiftçi demek su demektir. Mahallemizde yaklaşık 3-4 yıldır ciddi bir su sorunu yaşanıyordu. Sulama Kooperatifimizin suyu tükenmişti. Durumu Sarıgöl Belediye Başkanımız Tahsin Akdeniz’e ilettik. O da Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile paylaştı. Kısa sürede gerekli çalışmalar yapılarak sondaj açıldı. Desteklerinden dolayı başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TARIMSAL SULAMA SONDAJINDA YETERLİ SUYA ULAŞILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Jeoloji Mühendisi Bozkurt İbrim, yapılan çalışmada yeterli suya ulaşıldığını belirterek, “Çimentepe Mahallesi’nde vatandaşlarımızın ve Sulama Kooperatifimizin tarımsal sulama amaçlı sondaj talebi üzerine Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla bölgede gerekli etüt çalışmalarını gerçekleştirdik. Kısa sürede açılan sondaj kuyusunda yeterli suya ulaşıldı. Daha önce kullanılan kuyuların işlevini yitirmesi nedeniyle yaşanan mağduriyeti gidermeyi amaçladık. İl genelinde devam eden tarımsal sulama sondajı çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarımsal sulamayı güçlendirmek amacıyla 8 ilçede toplam 12 sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Toplam 2 bin 770 metre derinliğe ulaşan çalışmalar kapsamında açılan sondajlardan biri de Çimentepe Mahallesi’nde hayata geçirildi. Sondaj çalışmalarının, üreticilerin sulama suyu ihtiyacına önemli katkı sağlaması bekleniyor.