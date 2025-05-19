Manisa'da “Öveçli Projesi” ile 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği ile yaşama geçirilen Öveçli Kapalı Sistem Sulama Projesi'yle zeytin üreticilerinin gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkağaç ilçesinde uygulamaya başladığı proje kapsamında kapalı sistem sulama sistemleri ve suyun verilmesinde kullanılacak tesis tamamlandı. Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri, hazır hale gelen tesiste incelemelerde bulundu. Tesisten kısa süre içinde 2 bin 500 dekar araziye su verilmesi ve böylelikle 378 üreticinin gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

"ARTAN VERİM İLE DE ÜRETİCİLERİN GELİRLERİ ARTACAK"

Zeyrek, Öveçli Projesi’ni tamamlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem kooperatiflerimizle hem de üreticilerimizle bir araya gelerek daha iyiyi nasıl başarabiliriz diye istişarelerde bulunuyoruz. Yaptığımız hizmetlerimizin yanında sosyal belediyecilik hizmetleri ile de vatandaşlarımızla birlikte yürümeyi istiyoruz. Tamamladığımız Öveçli Kapalı Sistem Sulama Projesi ile bunu bir adım öteye taşımak istedik. Suyun ulaşılamadığı Kırkağaç Öveçli Bölgesi’ndeki 2 bin 500 dekar araziyi projemizle suyla buluşturuyoruz. 378 üreticimiz faydalanacak. Suya kavuşan arazilerde verim artacak, artan verim ile de üreticilerin gelirleri artacak. Projemizin öncelikle Öveçli Mahallesi’ne, Kırkağaç’a ve Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimizin bereketli ürünler almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.