Manisa’da su kaynaklarını artırma çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Tarımsal sulamada, hayvancılık faaliyetlerinde ve orman yangınlarına müdahalede kullanılan gölet sayılarını arttırmak için çalışmalarını da sürdüren büyükşehir yağmur hasatı ile doldurdukları göletlerle hem üreticilere destek sağlıyor hem de yaban hayatındaki canlılara su kaynağı olarak hizmet veriyor.

“HER ZAMAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, 17 ilçenin tamamında üreticilere destek verdiklerini belirterek, “Kestelli Mahallemizde de tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göleti olarak kullanılmak üzere gölet imalat çalışması yapıyoruz. Hem çiftçilerimize destek oluyoruz hem hayvancılığa destek veriyoruz. Göletler aracılığı ile yeraltı sularını da beslemiş oluyoruz. Bunun yanında olası bir yangın durumunda da yangın göleti olarak da kullanılabilecek şekilde çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizden talep etti biz de ihtiyaç olduğunun tespiti yaptık ve imalat çalışmasına başladık. Bu çalışma tamamlandıktan sonra da inşallah üreticilerimize katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.