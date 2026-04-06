Manisa’da “Ustalara Saygı” konseri düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı program kapsamında düzenlenen konserde Hilmi Yarayıcı; Aşık Veysel, Fikret Kızılok, Ahmet Kaya ve Volkan Konak gibi usta sanatçıların eserlerini kendi yorumuyla seslendirdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın babası Osman Durbay, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda bağlama sanatçısı Ahmet Koç da sahne aldı. Koç’un, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için hazırlanan video eşliğinde gerçekleştirdiği “Ferdi Başkan Performansı” izleyicilerden büyük alkış aldı. Sanatçı, repertuvarındaki eserleri bağlamasıyla icra ederken, program boyunca şiir dinletilerine de yer verildi.

Gecenin finalinde bestesi Alp Murat Alper’e, sözleri Nazım Hikmet’e ait olan “Güzel Günler Göreceğiz” adlı eser, konukların katılımıyla seslendirildi.

Program sonunda Aydın tarafından Yarayıcı’ya çiçek takdim edildi.