Marina kapasite artışına tepki: Sığacık Körfezi halkındır

İzmir Seferihisar’da yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları ve belediye, ekolojik yıkıma ve afet riskine kapı aralayan Teos Marina kapasite artışı projesine karşı tek yürek oldu. Sığacık Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen eyleme Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı.

Geçtiğimiz aylarda ÇED süreci bölge halkının büyük direnişiyle karşılaşan ve itirazlara rağmen adımları atılmaya devam edilen Teos Marina Kapasite Artışı Projesi, Sığacık'ta kitlesel bir basın açıklamasıyla bir kez daha protesto edildi. Sığacık Balıkçı Barınağı’nda bir araya gelen yöre halkı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları ve gazeteciler, Sığacık Körfezi'nin geleceğini tehdit eden projeye karşı ortak bir duruş sergiledi.

"SADECE BİR MARİNA DEĞİL, YAŞAM ALANI MESELESİ"

Daha önce hazırlanan ÇED raporlarına karşı gösterdiği sert tepkiyle bilinen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, buluşmada meselenin yalnızca bir kapasite artışından ibaret olmadığını ifade ederek Sığacık’ın geleceğini doğrudan ilgilendiren bir "yaşam alanı meselesi" olduğunu belirtti. "Sığacık Körfezi halkındır!” diyen Yetişkin, “Bu bölge sadece teknelerin yanaştığı bir alan değil; balıkçılarımızın geçim kapısı, üretici kadınlarımızın emeği, turizm emekçilerinin ekmeği ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğidir" ifadelerini kullandı.

“TEK İHTİYAÇ MARİNA MI?

Marinaya temelden karşı olmadıklarını ancak kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yetişkin, "Bu ülkenin marinaya ihtiyacı olabilir, bunu inkâr etmiyoruz. Ancak soruyoruz; bu bölgenin tek ihtiyacı marina mı? Dünya şampiyonu yelkenciler yetiştiren bu körfezin, balıkçılık yapan insanların, üretici kadınların ve buraya gelen milyonlarca ziyaretçinin hiç mi ihtiyacı yok?" dedi. Yetişkin, yapılması planlanan genişletme çalışmalarının bölgenin doğal, ekonomik ve sosyal yapısında geri dönülmez tahribatlar yaratacağına dikkat çekerek, Sığacık Körfezi’nin yalnızca Seferihisar’ın değil, tüm Türkiye’nin ortak değeri olduğunu vurguladı.

“KIYILARIMIZI MEGA YAT UĞRUNA RİSKE ATAMAYIZ”

Konuşmasında afet risklerine de dikkat çeken Yetişkin, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi sonrasında yaşanan tsunami felaketini hatırlatarak, Seferihisar’ın aktif fay hatları üzerinde bulunan bir bölge olduğunu ve yıllardır bilim insanlarıyla birlikte afet hazırlıkları yürüttüklerini söyledi. Yetişkin, “Sokaklarımızı su bastı, insanlarımızı kaybettik, esnafımız büyük zarar gördü. Bugün hâlâ kentimizin birçok noktasında tsunami toplanma alanları bulunuyor. Çünkü bu risk gerçektir. Uzman raporları marina genişlemesinin olası bir tsunami durumunda dalga etkisini artırabileceğini ortaya koyuyor. Milyonların kullandığı bir kıyıyı birkaç yüz mega yat uğruna riske atamayız” diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da Sığacık Körfezi’nin korunması gerektiğini belirterek, bölgenin doğal yapısının, kıyı erişiminin ve yerel yaşam kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda yapılan ortak çağrıda, Sığacık Körfezi’nin yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin de emaneti olduğu vurgulanırken, kıyıların kamusal niteliğinin korunması ve bölgenin doğal yapısının zarar görmemesi için mücadeleye devam edileceği ifade edildi.