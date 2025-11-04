Marmaris ve Fürth dostluğu 30 yaşında

Marmaris ile Almanya’nın Fürth kenti arasında 1995 yılında imzalanan protokolle resmiyet kazanan kardeş şehir ilişkisi, 30. yılını Marmaris’te düzenlenen etkinliklerle kutladı. 30. yıl kutlamaları kapsamında Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung’un da aralarında bulunduğu Alman heyet, beş günlük bir ziyaret için Marmaris’e geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’yü makamında ziyaret eden Alman heyet; Fürth Meydanı, Yat Limanı ve Marmaris Kalesi, Amos gibi tarihi ve turistik noktaları gezme fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında ayrıca Blechboum grubu da 36. Marmaris Yat Yarışı Haftası kapsamında yarışlara katılanlara Yat Limanı’nda bir konser verdi.

BAĞLAR HEP GÜÇLÜ KALACAK

30. yıl dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iki şehir arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, “Merhum Belediye Başkanı İsmet Karadinç döneminde başlatılan Marmaris–Fürth kardeş şehir ilişkisi, geçen 30 yıl boyunca iki kent arasında kalıcı dostluk ve kültürel iş birliği köprüsü oluşturdu. Karşılıklı ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, ortak projeler üretmek ve bu kardeşliği gelecek nesillere aktarmak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung da Marmaris ve Fürth arasındaki 30 yıllık kardeşlik ilişkisinin hiç bozulmadan devam ettiğini, her ziyaret ve etkinlikle daha da pekiştiğini belirterek, “Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kardeş Şehir Anlaşmasının 30. yılı nedeniyle düzenlenen programda iki şehir ilişkilerinin çocuklar, gençler ve sanatçılar arasında gerçekleştirilecek projelerle daha çok gelişmesi konusunda görüş birliğine varıldı.