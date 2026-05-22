Meslek Fabrikası'nda tahliye başladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Halkapınar’daki eski un fabrikasını yıllar önce milyonlar harcayarak restore ettiği daha sonra meslek fabrikası olarak kullandığı binanın tapusunun Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi sonrası başlayan krizde eşyalar tahliye edilmeye başlandı.
Mahkemenin tahliye kararı sonrası polisin şafak baskınıyla binayı ablukaya alarak kapatmasının ardından Meslek Fabrikası’ndaki Belediye'ye ait eşyalar boşaltılmaya başlandı.
Tarihi binanın mülkiyetinin vakıflara geçmesi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay direniş başlatılmış, günler süren direnişte Meslek Fabrikası önünde 24 saat nöbet tutulmuştu.