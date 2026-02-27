Meslek Fabrikası'nın tahliyesine durdurma kararı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti veren 3 tarihi taşınmazlarının tapusunu üzerine geçirmesi sonrası başlayan kriz mahkemeye taşındı.

Binalardan biri olan Meslek Fabrikası ile ilgili tahliye kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi dava açarken Başkan Dr. Cemil Tugay, mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu duyurdu.

Tugay, “Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikamız için açtığımız davada mahkeme, tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurmuştur. İzmir’in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir’le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.