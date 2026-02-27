Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meslek Fabrikası'nın tahliyesine durdurma kararı

27.02.2026 16:43:00
İZMİR / Cumhuriyet
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün el koymaya çalıştığı 3 binadan biri olan Meslek Fabrikası binası için açılan davada mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti veren 3 tarihi taşınmazlarının tapusunu üzerine geçirmesi sonrası başlayan kriz mahkemeye taşındı. 

Binalardan biri olan Meslek Fabrikası ile ilgili tahliye kararı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi dava açarken Başkan Dr. Cemil Tugay, mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu duyurdu. 

Tugay, “Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışılan Meslek Fabrikamız için açtığımız davada mahkeme, tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurmuştur. İzmir’in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir’le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

