Meslek Fabrikası nöbeti sürüyor

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası binasına, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el koyma işlemleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı nöbette sekiz gün geride kaldı. Meslek Fabrikası önünde nöbet tutan Başkan Tugay’a, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP Çiğli, Aliağa örgütleri ile Alevi Bektaşi Dernekleri ile yurttaşlar destek verdi.

Toplumun her kesimden büyük destek gördüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sonuç alana kadar vazgeçmeyeceğiz. Uzlaşı ile bu sorunu çözmek ve burayı yeniden halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz” dedi. Nöbete katılan yurttaşlar, Meslek Fabrikası’nın halkın ortak değeri olduğunu, bu tür kamusal alanların korunması gerektiğine inandıklarını belirterek, Başkan Tugay'ın sonuna kadar yanında olacaklarını vurguladı.