Köy Enstitüsü mezunu, eğitimci, şair ve yazar Dr. Mevlüt Kaplan, İzmir'de düzenlenecek "Cumhuriyet Aydınlığında Anılar ve Tanık Sözlerle Mevlüt Kaplan" adlı özel bir programla anılacak. 10 Nisan 2026 Cuma günü Kültürpark Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda düzenlenecek etkinlik, edebiyat, eğitim ve sanat dünyasından pek çok ismi bir araya getirecek. Kaplan'ın hayatı boyunca benimsediği "Her ne yaptıysam yurdum içindi" sözünün ana tema olarak belirlendiği program, saat 16.30'da başlayacak. Sunumunu ve sahne yönetimini Y. Bekir Yurdakul'un üstlendiği etkinlik, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Mandolin Orkestrası'nın seslendireceği şarkı ve marşlarla açılacak. Müzik dinletisinin ardından, Ferhat İşlek tarafından hazırlanan ve Mevlüt Kaplan'ın yaşamından kesitler sunan bir görsel sunum katılımcılarla paylaşılacak.

DOSTLARI VE SEVENLERİ KAPLAN'I ANLATACAK

Programın "Seslenişler-Şiirler" bölümünde, Mevlüt Kaplan'ın yakın çevresi, dostları ve meslektaşları anılarını paylaşacak. Bu kapsamda Ahmet Babat, Ali İçerler, Bilsen Başaran, Dursun Utku, Dündar Aydoğdu, E. Tahsin Yücel, Feyyaz Sağlam, Hasan Gürdal, Hüseyin Yurttaş, Kemal Kocabaş, Mehmet Yardımcı, M. Osman Akbaşak, Naci Korkmaz, Özcan İliç, Selçuk Oğuz ve Şükrü Bertan tanıklıklarını aktaracak. Etkinlikte ayrıca Mevlüt Kaplan'ın kaleme aldığı şiirler; Asım Öztürk, Bilsen Başaran, Fahri Kamberoğlu, Hayri Oğuz, İnci Gürbüzatik ve Selami Şimşek tarafından seslendirilecek.

FUAYEDE KİTAP SERGİSİ AÇILACAK

Anma programı, saat 18.20'de Özgür Kaplan'ın yapacağı "Babam İçin-Teşekkür" konuşmasının ardından düzenlenecek kokteyl ile sona erecek. Öte yandan, saat 19.30'a kadar sürecek etkinlik boyunca Kültürpark Fuar Gençlik Tiyatrosu'nun fuaye alanında Mevlüt Kaplan'ın eserlerinden oluşan özel bir kitap sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.