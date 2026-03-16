Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları şampiyonlukla döndü

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde 11-15 Mart'ta düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Kupası’na Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları da katıldı. 113 kulüp ve 637 sporcunun yer aldığı turnuvada Büyükşehir sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Makaralı Yay Takımı'ndan Songül Lök, Hazal Burun ve Ecesu Demircan tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olurken; Makaralı Yay Karışık Takımlar kategorisinde de Songül Lök ve Emircan Haney Muğla’yı gururlandırarak, Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

SPORA DESTEK SÜRECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras elde ettikleri başarılarla genç sporculara örnek olan okçuluk takımını ve antrenörlerini kutladı. Aras, "Sporcularımız bizleri gururlandırmaya, hedefleri 12’den vurmaya devam ediyor. İki Türkiye Şampiyonluğu ile dönen başarılı okçularımızı ve onların bugünlere gelmesini sağlayan antrenörleri Dr.Ejder Sözen’i yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora, sporcuya destek vermeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.