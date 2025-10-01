Muğla Büyükşehir'den Cumhuriyet Bayramı armağanı: Vali Hanım Belgeseli

Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın hayatını anlatan “Vali Hanım” belgeselinin galası, Cumhuriyet Bayramı armağanı olarak, Muğla’da yapılacak. Muğla Büyükşehir’in katkılarıyla hayata geçen, yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir'in, yönetmenliğini Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın üstlendiği "Vali Hanım" belgeseli, 30 Ekim Perşembe günü ilk kez Gazi Mustafa Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

"Vali Hanım", Aytaman'ın 1991-1996 yılları arasında ilk kadın vali olarak Muğla’da görev yaptığı yıllar ile sınırlı kalmayıp, cesaretli ve azimli bir kadının yaşam öyküsünü anlatıyor. Belgesel, Lale Aytaman'ın karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine karşı verdiği mücadeleyi ve valilik dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri kendi ağzından dinleme fırsatı sunuyor.

ÖZLEM ÖZDEMİR: BAŞKAN ARAS’A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Yapımcı Özlem Özdemir belgeselin ortaya çıkmasıyla ilgili, “Cumhuriyet sayesinde kendilerine biçilen rollerin dışına çıkmayı hedefleyen ve kadınların yapamayacağı düşünülen işlerin üstesinden başarıyla gelen öncü Türk kadınlarının yaşam öykülerini topluma aktarmayı görev edinmiş bir yazarım. Dünyada adının önüne ilk kelimesini yazdırmış kadınlar, unutulmak şöyle dursun, türlü eserler ve çalışmalarla yaşatılırken biz isimlerini bile unutmuşuz. Üstelik biz Atatürk sayesinde, pek çok ülkenin kadınlara sağlamadığı hakları, hızlıca ve çoğu ülkeden önce kazanmışız. Bize öncülük eden kadınları bilmek ve onları unutturmamak borcumuz. Bu belgeseli yapmamın esas amacı budur. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a çok teşekkür ederim, projeyi duyduğu andan itibaren heyecanımı paylaştı ve belediye olarak bu projeyi destekleme kararı sayesinde filmi yapabildim.” şeklinde konuştu.

LALE AYTAMAN: UMARIM BU BELGESEL GENÇLERİMİZE BAŞARI YOLLARINDA IŞIK TUTAR

Lale Aytaman belgesel ile ilgili, “1991 yılında Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak Muğla'ya adım attığım andan itibaren amacım ve arzum başarılı olmak, benden sonra da bu makamda pek çok kadın valiyi görebilmekti. Bu belgesel; arşivlerim eşliğinde, açık yüreklilikle paylaştığım özel ve meslek yaşamımı yansıtmak üzere hazırlandı. Umarım, gençlerimize başarı yollarında bir ışık tutar ve en tepe pozisyonlarda kadın-erkek görev ve sorumlulukları eşitlik anlayışıyla paylaşmamıza olumlu katkıda bulunur.” dedi.

ARAS: BÖYLESİNE KIYMETLİ BİR BELGESELE KATKI SUNMAKTAN BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri kadınların hayatın her alanında eşit şekilde var olabilmeleridir. Lale Aytaman, bu kazanımın en güçlü sembollerinden biridir. O, yalnızca Muğla’nın değil tüm Türkiye’nin hafızasında, cesareti ve öncülüğüyle özel bir yer edinmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine kıymetli bir belgeselin ortaya çıkmasına katkı sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bizler de Cumhuriyet’in 102. yılında bu değerli eseri Muğlalılarla buluşturmayı, Cumhuriyet’e ve onun kadınlara açtığı yola saygımızın en anlamlı göstergelerinden biri olarak görüyoruz. Diliyorum ki ‘Vali Hanım’ belgeseli, gençlerimize ilham kaynağı olacak, kadınların her alanda eşit ve güçlü bir şekilde var olmasının önemini bir kez daha hatırlatacaktır” ifadelerini kullandı.