Muğla’da 742 milyon TL’lik enerji çöpten üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurduğu biyokütle enerji tesisleriyle atıkları enerjiye dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Çöp sahalarında kurulan enerji tesisleri ile bugüne kadar 1 milyon 145 bin 166 hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer üretim gerçekleştirilirken, aynı zamanda iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımı da önemli ölçüde azaltıldı.

Kurulduğu günden bu yana Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’ta hizmete alınan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde bulunan biyokütle enerji santrallerinde toplam 12 megavat kurulu güçle elektrik üretimi yapılıyor. Bu tesislerde bugüne kadar 286 milyon 291 bin 613 kilovatsaat elektrik üretildi.

742 MİLYON TL’LİK ENERJİ DEĞERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin biyokütle enerji tesislerinde bugüne kadar yaklaşık 742 milyon TL değerinde enerji üretildi. Bu üretim, hem yerel ekonomiye katkı sağladı hem de fosil yakıt tüketimini azaltarak elektriğin sürekli ve güvenli biçimde sağlanmasına destek oldu.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde atıkların doğal olarak parçalanmasıyla ortaya çıkan 143 milyon 973 bin 585 metreküp metan gazı da elektrik üretiminde kullanıldı. Böylece atmosfere salındığında iklim değişikliğine yol açacak bu güçlü sera gazının yayılması engellendi.

Bilimsel verilere göre metan gazı, karbondioksite kıyasla 25 kat daha fazla ısınma etkisine sahip. Bu nedenle metanın enerji üretiminde değerlendirilmesi, sadece elektrik üretimi açısından değil, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele yönünden de büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan çevre mühendisi Semih Duman, tesislerde yürütülen çalışmalara ilişkin, “Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenleme Tesisleri'mizde bulunan biyokütle enerji tesislerimizde çöpten elektrik üretiyoruz. 144 milyon metreküp metan gazı kullanarak yaklaşık 1 milyon 145 bin hanenin bir aylık elektrik tüketimini karşılayacak üretim gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın çevremizin ve doğamızın korunmasına yönelik göstermiş olduğu hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ, GELECEK NESİLLERE TEMİZ, SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE BIRAKMAKTIR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, biyokütle enerji tesislerinde yürütülen çalışmaların çevresel ve ekonomik açıdan önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Katı atıklar artık çevreye zarar veren bir unsur olmaktan çıkmış, enerji üretiminde değerlendirilen stratejik bir kaynak haline gelmiştir. Kurduğumuz biyokütle enerji tesisleri sayesinde atıkların düzenli bertarafı sağlanmakta, aynı zamanda bu atıklardan elektrik üretilmektedir. Gerçekleştirilen bu üretim, milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacına eş değer düzeye ulaşırken, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir enerji politikalarının hayata geçirilmesine de katkı sunmaktadır. Bizim önceliğimiz, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.”