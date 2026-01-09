Muğla’da her iki kişiden biri geçinemiyor

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından yayımlanan “Muğla’da Hissedilen Enflasyon ve 2026 Ekonomik Beklentiler Araştırması” kentte artan yaşam maliyetlerini gözler önüne serdi. Rapora göre, 2025 yılı için Muğla’da hissedilen enflasyon ortalaması yüzde 94 olarak ölçüldü. Bu yüksek oran; özellikle gıda, konut/kira ve temel tüketim harcamalarında yaşanan fiyat artışlarının, hane bütçeleri üzerindeki baskısının devam ettiğini gösteriyor. Gelir artışları, temel ihtiyaçlardaki fiyat yükselişlerini karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya koyan araştırmada Muğla’daki yurttaşların yüzde 53.9’u gelirlerinin giderlerini karşılamadığını ifade etti. Bu durum enflasyonun yalnızca fiyat artışı olarak değil, doğrudan yaşam koşullarını zorlaştıran bir sorun olarak hissedildiğini ortaya koyarken Muğlalıların yüzde 87.8’i gıda ve temel tüketim ürünleri ciddi fiyat artışları yaşandığını belirtti. MUPA’nın henüz yayımlamadığı ve 13 ilçede yaptığı “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”na göre de Marmarislilerin yüzde 42.3 sürekli geçim zorluğu yaşadığını ifade etti.

GÖÇ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Yüzde 88.3 gıda harcamalarının, yüzde 51.8’i de aylık fatura harcamalarının artığından şikâyetçi olurken yüzde 19’u da gıdaya erişimde zorluk çektiğini bildirdi. Yüzde 33.6’sı sık sık, yüzde 44.5’i de ara sıra zorlandığını belirtti. Marmaris’te kiracıların yüzde 38.7’si gelirinin yüzde 40’ından fazlasını kiraya verdiğini bildirdiği araştırmaya göre 3 kişiden 1’i yani yüzde 32.1 artan kiralar yüzünden göç etmeyi düşünüyor. Araştırmaya göre; Fethiye’de de her 10 kişiden 3’ü sürekli geçim sıkıntısı yaşıyor. Son 10 yılda en fazla harcamayı “gıda” ürünlerine yaptıklarını ifade eden Fethiyelilerin yüzde 38.3’ü uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya erişimde sorun yaşıyor. Kentteki kiracıların yüzde 17’si gelirinin yarısından fazlasını kiraya verdiğini ifade ederken her 10 kişiden 1’i başka bir şehre taşınmayı düşünüyor.