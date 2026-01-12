Muğla’da kar teyakkuzu

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Muğla’nın yüksek bölgelerinde de etkisini gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışmalar kapsamında Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde birçok noktada yol güvenliği sağlandı. Menteşe ilçesinde Yılanlı Grup Yolu’nda, Fethiye ilçesinde Yayla Koru mahallesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

SEYDİKEMER’DE YAYLA YOLLARI AÇIK TUTULDU

Seydikemer ilçesinde ise Yayla Karaçulha, Yayla Kayabaşı, Yayla Doğanlar, Gökben, Temel, Bekçiler, Boğalar ve Söğütlüdere mahalle yollarında ekipler yoğun şekilde görev yaptı. 10 olaya müdahale edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollarda tüm yollar trafiğe açık durumda. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 7/24 görev başında çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ARAS: KARLA MÜCADELE VE TUZLAMA ÇALIŞMALARIMIZI 7/24 SÜRDÜRÜYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kış koşullarının etkili olduğu yüksek kesimlerimizde vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için hazırlıklarımızı önceden tamamladık, anlık müdahalelerle yollarımızı açık tutuyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları yakından takip etmelerini rica ediyorum” dedi.