Muğla’da süt üreticilerine soğuk zincir ve yem desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği arasında, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amacıyla Süt Soğutma Tankı, Süt Transfer Tankı ve Jeneratör Desteklemesi Protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her koşulda desteklenmeye devam edileceğini belirterek süt yemi desteğinin yeniden başlatılacağının müjdesini verdi.

İmzalanan protokol kapsamında; Seydikemer, Köyceğiz ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlikler ve tarımsal kalkınma kooperatifleri için gerekli olan süt soğutma tankları, süt transfer tankları ve jeneratörler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildi. Destek kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teçhizatın mal alımı Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi, kurulumları tamamlandı.

İL GENELİNDE 495 BİRLİK ÜYESİ VE 3 BİN 6 KOOPERATİF ORTAĞI DESTEKLENECEK

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, kooperatif olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, üreticilerin güveniyle büyüdüklerini ifade etti. Süt üretiminin hassas ve zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Tokmak, “Sütün, soğuk zincir bozulmadan en kısa sürede tüketiciyle buluşması gerekiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizden destek talep ettik. Sağlanan bu destek, hem üreticimiz hem de kooperatiflerimiz için büyük önem taşıyor,” dedi.

ARAS: AMAÇ SÜT ÜRETİMİNDE KALİTEYİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yapılan protokol ile soğuk zincirini güçlendirildiğini belirterek şunları söyledi: Bugün kentimiz, üreticimiz, çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için son derece önemli bir projeye hep birlikte imza atıyoruz. İmzaladığımız bu protokolün hayvansal üretime, üreticimizin emeğine ve halkımızın geçimine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu projenin temel amacı, süt üretiminde kaliteyi ve verimliliği artırmak, soğuk zinciri güçlendirmektir. Soğuk zincir, üreticimizin alın terinin korunması açısından son derece hayati bir konudur. Aynı zamanda emeğin değerini koruyan önemli bir halkayı temsil etmektedir. Bugün atacağımız imzalarla üreticimizin geleceğini güvence altına alıyor, kırsalda üretimi sürdürülebilir hâle getiriyoruz. Kooperatiflerimizle birlikte güçlenerek yol alıyoruz. Hayvancılıkla uğraşan, süt üreten üreticilerimiz her gün emek veriyor, alın teri döküyor ve geçimini bu işten sağlıyor. Bu proje, onların emeğinin korunması ve ürettikleri sütün sağlıklı koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Sütün sağlıklı olabilmesi için soğuk zincirle buluşması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda süt soğutma tankları ve süt transfer tankları, jeneratörler üreticilerimizin hizmetine sunuluyor.

“KIRSAL KALKINMADA ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”

Başkan Aras Büyükşehir Belediyesi olarak her daim üreticinin yanında olacaklarını vurgulayarak yapılan destekleri sıraladı: “Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı her zaman öncelikli alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Üreticilerimize yönelik yem, gübre ve tohum desteklerimizi sürdürüyoruz. Yerel tohum desteğimiz var. Ata tohumunu kullanmaya teşvik ediyoruz. Ata tohumu kullanımı, yalnızca tarımsal değil aynı zamanda ulusal güvenlikle de doğrudan ilgilidir. Kendi tohum varlığımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla ata tohumlarımızı yalnızca Muğla’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında üreticilerle buluşturuyoruz. Çiftçilik ve hayvancılık yapanlara ilaçlama desteği sulama borusu desteklerimizin yanında fidan ve aşı gibi hibelerle desteklerimize devam ediyoruz. Ayrıca gıda güvenliği konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gıdalardaki kalıntıların tespitine yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyor, bu alanda görev yapan laboratuvarlarımızla üreticimizin ve tüketicimizin sağlığını korumaya devam ediyoruz. Distilasyon merkezimiz var, duyusal analiz laboratuvarımız var. Üretimi güçlendirmek için eğitimler veriyoruz. İpekböcekçiliğini destekliyoruz. Arıcılarımıza arı yemi üretim tesisi kazandırdık. Milas Süt Birliği’nin de girişimleriyle flake yem üretim tesisini kurduk. Kaba yem üretimi, şarap üretim tesisini ve salça üretim tesisi, sebze meyve kurutma tesisleriyle de kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz.

“KOOPERATİF ÜRÜNLERİ BÜYÜKŞEHİR GÜVENCESİYLE TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR”

Başkan Aras, il genelinde kooperatiflerle kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde kooperatiflerin kurumsal yapılarının güçlendirildiğini belirtti. Özellikle Güç Birliği Kooperatifinin hologramlı ve garantili üretim modeliyle güvenilir bir üretim süreci yürüttüğünü ifade eden Başkan Aras, kooperatif ürünlerinin MELSA mağazalarında ve Türkiye’nin farklı noktalarındaki satış alanlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle tüketiciyle buluştuğunu söyledi. Kooperatifçiliğin gerçek dayanışmanın temelini oluşturduğunu vurgulayan Başkan Aras, “Birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte ayakta kalmak ancak örgütlü yapılarla mümkündür. Örgütlenmeyen hiçbir üretim modelinin sürdürülebilir olması mümkün değildir” dedi. Kooperatifleşmenin üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aras, kooperatif çatısı altında üretim yapan çiftçilerin ürünlerini gerçek değerinde satabildiğini, bireysel üretimde ise üreticilerin piyasa koşullarına ve aracıların insafına bırakıldığını ifade etti.

“BÜYÜKŞEHİR SÜT YEMİ DESTEĞİNİ YENİDEN BAŞLATIYOR”

Başkan Aras, yerel yönetimlerin temel sorumluluklarından birinin üreticilerin örgütlenmesini desteklemek ve kamusal gücü üreticiyle buluşturmak olduğunu belirtti. Belediyelerin doğrudan üretim yapmadığını vurgulayan Başkan Aras, “Biz ne süt üretebiliriz ne de zeytin. Ancak süt üreticimize, zeytin üreticimize her türlü desteği vermekle yükümlüyüz. Görevimiz, üreticimizin yanında durmak ve emeğinin karşılığını alabileceği koşulları oluşturmaktır” ifadelerini kullandı. Ekonomik koşulların üreticiler üzerindeki baskısına da dikkat çeken Başkan Aras, hayvancılıkla uğraşan üreticiler için süt yemi desteğinin yeniden başlatılacağını müjdeledi. Başkan Aras, “Üreticilerimizin zorlandığı bu süreçte, hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla süt yemi desteğimizi yeniden hayata geçiriyoruz. Üreticimizin ayakta kalması için desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.